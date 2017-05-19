حماسه خراسانی ها درانتخابات/حضور مردم پای ۹ هزار و۴۵۰ صندوق رای

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی، همزمان با آغاز رای گیری و باز شدن درب شعب اخذ رای، بسیاری از ساکنان شهرهای مختلف خراسان رضوی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا شرکت کردند.

طبق آخرین گزارش ها، هر لحظه به جمعیت افرادی که برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شعب اخذ رای حضور می یابند، افزوده می شود.

به منظور مشارکت زائران بارگاه منور رضوی در انتخابات امروز، ۲۰ شعبه اخذ رای در حرم مطهر رضوی استقرار یافته است و آرای زائران در این شعب اخذ می شود.

ستاد انتخابات خراسان رضوی در اطلاعیه از مردم درخواست کرد که در ساعات اولیه رای گیری در شعب اخذ رای حضور یابند و به ساعات پایانی رای گیری موکول نکنند.

بر اساس اعلام رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی، ۹ هزار و ۴۵۹ صندوق اخذ رای در سطح استان راه اندازی شده که از این تعداد سه هزار و ۶۴ صندوق اخذ رای مربوط به شهرستان مشهد است.