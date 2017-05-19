مشارکت مردم در انتخابات هر لحظه افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن فرهادی پس از به صندوق انداختن رای خود در شعبه۱۱ مهدیه کاشمر اظهارکرد:مردم از ابتدای ساعات شروع انتخابات حضور پرشوری پای صندوق های رای داشته اند که این حضور هر لحظه بیشتر می شود.

وی افزود: به منظور ارائه خدمات لازم به رای دهندگان،دوهزار نفر نیروی اجرای در رده های مختلف مشغول فعالیت هستند.

فرماندار کاشمر خاطرنشان کرد: پیش بینی ما این است که انتخاباتی آرام و باشکوهی در شهرستان مثل تمامی کشور داشته باشیم وبرای این منظور در حوزه انتخابات شهرستان کاشمر ۱۰۴ شعبه ثابت و چهارشعبه اخذرای سیار پیش بینی شده است.

فرهادی بیان کرد: باتوجه به اینکه انتخابات شورای شهرکاشمر به صورت الکترونیکی انجام می شود،پیش بینی تقویت زیر ساخت های لازم انجام شده تا در حین برگزاری انتخابات مشکلی ایجاد نشود.

وی با شاره به اینکه مردم شهرستان کاشمر در همه عرصه های انتخاباتی حضور پرشوری داشته اند گفت: مردم با تدبیر به منویات رهبرمعظم انقلاب و گوش می دهند و همیشه پای کار انقلاب هستند و انتظار این است که همه مردم با حضور در پای صندوق های رای کشور را در برابر دشمنان بیمه نمایند.