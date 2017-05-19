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۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

همگام با حماسه حضور؛

آذربایجان غربی رنگ حماسه به خود گرفت

آذربایجان غربی رنگ حماسه به خود گرفت

ارومیه – مردم آذربایجان غربی همپای ایران اسلامی در اقصی نقاط کشور از آغازین ساعات انتخابات با حضور در پای صندوق‌های رأی نوید انتخابات پرشور دیگری را داده‌اند.

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به گزارش خبرنگار مهر، مردم در نقاط مختلف و مسئولان پیشاپیش مردم پای صندوق‌های رأی حاضرشده‌اند تا اثبات کنند که ایرانی در هیچ شرایط هویت و ملیت و دفاع از آرمان‌های کشورش را از یاد نمی‌برد.

رنگین کمان ادیان و مذاهب اعم از سنی و شیعه، ارمنی و آشوری، کلدانی و زرتشتی در این استان آماده اند تا با انگشتان اشاره ای که امروز رنگ حضور به خود می گیرد بار دیگر مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و استکبار جهانی بزند.

در بین شرکت کنندگان شور و نشاط جوانان رای اولی که برای نخستین بار در پای صندوق های رای حاضر شده اند چشمگیر است آمده اند تا بگویند نسل جوان نیز همپای نسل های گذشته برای دفاع از آرمانهای والای نظام و ولایت فقیه آماده اند.

مرد و زن، پیر و جوان آمده اند تا با انگشتان اشاره رنگی خار چشم دشمنان نظام باشند تا ثابت کنند مثل همیشه پای آرمانهای والای نظام مانده اند.

کد مطلب 3982714

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