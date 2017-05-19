صندوق های سیار به کمک شعب اخذ رأی می آیند/مشارکت ۷۷درصدی

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات خراسان شمالی، محمدتقی ایرانی اظهار کرد: پس از گذشت بیش از ۵ ساعت از پایان زمان قانونی رأی گیری، هنوز مردم استان برای مشارکت در انتخابات به شعب اخذ رأی مراجعه می کنند.

ایرانی افزود: با توجه به حضور پرشور مردم در دقایق پایانی انتخابات و ازدحام جمعیت مقابل برخی شعب، نیروهای کمکی و صندوق های سیار به کمک شعب اخذ رأی می آیند.

وی عنوان کرد: انتخابات در سه نوبت و تا ساعت ۲۴ امشب تمدید شده است و درب شعب بسته می شود اما مادامی که افرادی در شعب حضور داشته باشند رأی آنها اخذ می شود.

رئیس ستاد انتخابات خراسان شمالی بیان کرد: بعد از اتمام فرآیند رأی گیری، شمارش آراء آغاز می شود و اعضایی که طبق قانون در شعب حضور دارند از جمله نماینده کاندیداها بر شمارش آراء نظارت دارند.

ایرانی تاکید کرد: تا قبل از زمان فرآیند اخذ رأی و مهلت قانونی، افرادی حق گمانه زنی و اعلام نتایج بر اساس ظن خود را ندارند.

وی میزان مشارکت مردم خراسان شمالی در انتخابات تا این لحظه را ۷۷ درصد اعلام و پیش بینی کرد: در دقایق پایانی زمان رأی گیری، میزان مشارکت از مرز ۸۰ درصد عبور کند.