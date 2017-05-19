مشارکت ۸۰ درصدی مردم گیلان در انتخابات ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار گیلان شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با ابراز قدردانی از حضور پرشور مردم در انتخابات اظهار کرد: حضور پرشور مردم از نخستین ساعات آغاز رای گیری در سراسر شعب استان نشان از درک سیاسی بالای مردم داشته و زمینه ساز خلق حماسه ای دیگر شد.

استاندار گیلان اعلام کرد: ب ر اساس جمع بندی های انجام شده، در این انتخابات بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مردم گیلان شرکت کردند .

وی با اشاره به تلاش همه بخش های اجرایی و نظارتی، نیروهای نظامی، امنیتی، بازرسی و رسانه ها و همه عوامل دست اندرکار برگزاری انتخابات افزود: تا کنون ۸۰ درصد واجدین شرایط در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا مشارکت داشتند.