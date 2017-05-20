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۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۴:۰۹

فرماندار لنجان:

روحانی ۸۲ هزار و ۲۶۷ رای مردم لنجان را کسب کرد

روحانی ۸۲ هزار و ۲۶۷ رای مردم لنجان را کسب کرد

اصفهان – فرماندار لنجان با بیان اینکه ۸۲ هزار و ۲۶۷ رای از تعداد آرای ماخوذه در انتخابات ریاست جمهوری لنجان متعلق به روحانی بوده است، گفت: رئیسی با ۵۵ هزار رای بعد از روحانی قرار گرفت.

محمد حسن سجاد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه در شهرستان لنجان ۱۴۶ هزار و ۸۴۷ نفر در انتخابات با مشارکت ۸۳ درصدی حضور یافتند، اظهار داشت: کل واجدین شرایط شهرستان لنجان برای حضور در این انتخابات ۱۷۵ هزار نفر بوده است.

وی با بیان اینکه ۸۲ هزار و ۲۶۷ رای از تعداد آرای ماخوذه در انتخابات ریاست جمهوری شهرستان لنجان متعلق به حجت الاسلام روحانی بوده است، ابراز داشت: این در حالی است که حجت الاسلام رئیسی با ۵۵ هزار و ۹۲۷ رای، میر سلیم با دو هزار و ۴۱۵ رای و هاشمی طبا با یک هزار و ۲۰ رای در رده های بعدی قرار گرفتند.

 فرماندار لنجان در خصوص انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان لنجان نیز ابراز داشت: این آمار تا امروز عصر اعلام خواهد شد.

کد مطلب 3984001

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