حسن یزدانی مقتدرانه طلایی شد/ ایران به مدال هشتاد و یکم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی قهرمان المپیکی تیم ملی کشتی آزاد ایران عصر امروز در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم بازیهای کشورهای اسلامی توانست با نتیجه ۱۱ بر صفر سلیم یاشار دارنده نقره المپیک ۲۰۱۶ از ترکیه را شکست دهد و به مدال طلا برسد.

یزدانی ظهر امروز پس از استراحت در دور اول، در دور دوم مقابل بهادر کودیروف از تاجیکستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد و در مرحله نیمه نهایی مقابل شریف شریف اف دارنده مدال طلا و برنز المپیک و قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.

مجموع مدال های کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی به شرح زیر است:

مدال طلا:

۱- نرجس امام قلی نژاد (تفنگ بادی ۱۰ متر)،۲- نسرین دوستی (وزن ۵۰کیلوگرم کاراته) ۳- سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو) ۴- سجاد گنج زاده (کاراته) ۵- نجمه خدمتی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۶- گلنوش سبقت الهی(۱۰ متر تفنگ بادی) ۷- پوریا نوروزیان( ۵۰ متر سه وضعیت) ۸- ایوب موسوی(دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری)، ۹- ناهید کیانی(تکواندو وزن ۵۴ کیلوگرم) ۱۰- مهدی اسحاقی(تکواندو) ۱۱- محمدرضا براری(دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری) ۱۲-محمد علی گرایی (کشتی فرنگی) ۱۳- علی محمدیاری (دوومیدانی معلولان) ۱۴-یوسف قادریان(کشتی فرنگی) ۱۵- مجتبی ولی پور(شیرجه) ۱۶- مهدی یوسفی(تکواندو)، ۱۷- تیم شیرجه سه متر دوبل، ۱۸- تیم چهار در صد متر معلولان، ۱۹- میثم نصیری (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)، ۲۰- نوشاد عالمیان (تنیس روی میز) ۲۱ - سامان پاکباز(پرتاب وزنه معلولان) ۲۲- مصطفی حسین خانی( کشتی آزاد) ۲۳ - تیم ورزش زورخانه ای ۲۴- حسن یزدانی(کشتی آزاد)

مدال نقره:

۱- الهه احمدی (تفنگ بادی۱۰ متر بانوان) ۲- رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته) ۳- تیم میکس ۱۰ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی) ۴- هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی) ۵- محمد علی شنانی (جودو نابینایان) ۶- الهه احمدی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۷- مجید عسگری(وزنه برداری) ۸- علیرضا کیخا(ژیمناستیک) ۹- احسان حدادی(پرتاب دیسک) ۱۰- جاوید احسانی شکیب(پرتاب وزنه معلولان) ۱۱- حسین باقری(۵۰ متر ۳ وضعیت مردان) ۱۲- علیرضا قلعه ناصری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۳-همایون تیموری (وزنه برداری) ۱۴- تیم ملی واترپلو ۱۵- علیرضا قلعه ناصری (دوومیدانی معلولان) ۱۶- سیدحسین احسانی(تکواندو) ۱۷- اکرم خدا بنده لو (وزن ٧٣ کیلوگرم تکواندو) ۱۸- سحر ضیایی(پرتاب نیزه) ۱۹- سجاد نیک پرست(پرتاب نیزه معلولان) ۲۰ - احمد محمدی(تکواندو) ۲۱ - ملیکا میرحسینی(تکواندو) ۲۲ - سید احمد خسروفر(تکواندو)، ۲۳- محمدی (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)، ۲۴- نیما عالمیان (تنیس روی میز) ۲۵ - مسعود حیدری(پرتاب وزنه معلولان)

مدال برنز:

۱- امیر مهدی زاده (وزن -۶۰ کیلوگرم کاراته) ۲- طراوت خاکسار (وزن -۵۵ کیلوگرم کاراته) ۳- علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو) ۴- تیم شنا چهار در صد متر ۵- تیم ملی ژیمناستیک ۶- ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا) ۷- مهسا افسانه (برنز کاتا) ۸- محدثه آقایی(کاراته) ۹- محمد احمدی (۵۰ متر تپانچه مردان) ۱۰- هادی خناری نژاد(ژیمناستیک دارحلقه) ۱۱- مه‌لقا جام بزرگ (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۱۲-جواد دلاکه( پرتاب وزنه معلولان) ۱۳- فاطمه مداحی(تکواندو) ۱۴- محمد یاری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۵- طیبه پارسا(تکواندوکار وزن ۵۷-) ۱۶- امید احمدی‌صفا(بوکس) ۱۷- تیم میکس تیراندازی ۱۸- رامین ربیعی‌فر (وزنه برداری) ۱۹- مهدی انصاری (شنا) ۲۰- سودابه پورصادقی (تکواندو) ۲۱- تیم ۴ در صد متر مختلط شنای مردان ۲۲- علی خدیور(دوی ۴۰۰ متر) ۲۳- علیرضا درویش‌پور(تکواندو) ۲۴- حسین قربان‌زاده(تکواندو) ۲۵- سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه معلولان) ۲۶- آرش خسروی(دوی سرعت معلولان) ۲۷- مهدی زیدوند(کشتی فرنگی) ۲۸- مهدی فلاح(کشتی فرنگی) ۲۹- شهاب قوره جیلی(کشتی فرنگی)، ۳۰- کیوان قنبرزاده (پرش ارتفاع) ۳۱ - شهنام نظرپور(شیرجه) ۳۲- مسعود اسماعیل پور(کشتی آزاد)