۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۰:۱۹

ضدزنگ نانویی وارد بازار می شود/ مقاومت بالا نسبت به خوردگی

در قالب یک تفاهم نامه، محصولات یک شرکت دانش بنیان که ضد زنگ نانویی است وارد بازار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در حاشیه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته، تفاهم‌نامه فروش نانو افزودنی برای افزایش مقاومت به خوردگی ضدزنگ  بین دو شرکت دانش بنیان منعقد شد.

محققان شرکت دانش بنیان تولید کننده رنگ، پس از حدود شش‌ماه انجام آزمون‌های مختلف بر روی محصول نانوافزودنی کنترل‌ خوردگی (که قبلاً تأییدیه آزمایشی نانومقیاس خود را از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو دریافت کرده است)، موفق به تولید ضد زنگ های نانویی شدند.

با انعقاد این تفاهم نامه ضد زنگ هایی که بر پایه فناوری نانو به تولید رسیده اند وارد بازار می شوند.

مطابق اعلام کارشناسان این شرکت، با افزودن این نانومحصول به ضدزنگ، مقاومت آن در برابر خوردگی حداقل پنجاه درصد بهبود یافته و باعث می‌شود تا نیاز به رنگ‌آمیزی‌های مجدد کاهش یابد.

با توجه به اینکه مقدار مصرفی این افزودنی برای استفاده در ضدزنگ‌ها بسیار کم است، استفاده از این محصول مقرون‌به‌صرفه است به طوری که هر یک کیلو از این نانوماده، قابل استفاده در یک تن ضدزنگ سنتی است.

