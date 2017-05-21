همکاری دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران در حوزه دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، این جلسه با حضور معاونان و مدیران دو دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران در حوزه دانشجویی برگزار شد و راهکارهای همکاری دوجانبه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این جلسه مشترک با حضور دکتر فرزین حلب چی معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دکتر حسن به نژاد معاون دانشجویی دانشگاه تهران و مدیران دانشجویی، خوابگاه ها، تربیت بدنی، مشاوره، فرهنگی و بهداشت و درمان برگزار شد و پیش نویس تفاهم نامه ای در خصوص همکاری های ۲ جانبه در حوزه دانشجویی تهیه تا به امضای معاونان دانشجویی دانشگاه ها برسد.

در این جلسه پیشنهاد همکاری های زیادی از سوی دو دانشگاه اعلام و برای بررسی بیشتر، مقرر شد کارگروه های تخصصی و کارشناسی توسط مدیران دو دانشگاه برگزار و در خصوص مسائل مشترک موارد بررسی شوند و نتایج آن در جلسات بعدی اعلام شود.

مشارکت در اجرای برنامه «دانشگاه عاری از دخانیات» یکی از طرح های مورد توافق دو طرف است که پس از نهایی شدن در هیئت رئیسه دانشگاه، اجرایی خواهد شد.