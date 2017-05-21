به گزارش خبرنگار مهر، پس از تغییر وزن حسن یزدانی قهرمان المپیک ۲۰۱۶ ریو از ۷۴ کیلو به ۸۶ کیلوگرم، پیش بینی می شد او ذدر رقابتهای جهانی امسال به سد توانمند و شکست ناپذیری به نام «عبدالرشید سعداله یف» بر خواهد خورد که گویا این مساله با تغییر وزن این روس عنوان دار منتفی شد.

به گفته «میخائیل مامیاشویلی»، سعداله یف پس از قهرمانی در المپیک و جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم از این پس و در رقابت‌های جهانی فرانسه در وزن ۹۷ کیلوگرم به میدان خواهد رفت.

مامیاشویلی در ادامه گفت: سوسلان رامونوف نیز که در المپیک در وزن ۶۵ کیلوگرم به عنوان قهرمانی رسید، به تازگی پای خود را جراحی کرده و مدتی طول می کشد به میادین بازگردد.

وی در مورد تغییر قوانین در کشتی خاطرنشان کرد: کمیسیون فنی اتحادیه جهانی در صربستان برگزار شد که بیشتر تغییر قوانین مربوط به کشتی فرنگی است، اما تصمیم گیری نهایی در مسابقات جهانی گرفته می شود و پس از آن قوانین از اوایل سال آینده اجرایی می گردد.

به نظر می رسد پس از اعتراض ایران به تغییر قوانین و مقررات موضوع تصمیم گیری در این مورد به رقابت های جهانی فرانسه موکول شده است.