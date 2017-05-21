منتخبان شورای پنجم شهر آران و بیدگل مشخص شدند

ابوالفضل معینی نژاد در گفت و گو با مهر ضمن تشکر از حضور پرشور مردم در پای صندوق های رای اظهار داشت: مردم آران و بیدگل با حضور پرشور خود بار دیگر پای آرمان های نظام اسلامی ایستادند و مدافعان خوبی برای خون شهدا بودند.

وی ابراز داشت: در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر آران و بیدگل نیز، به ترتیب محمد رضا اکرمیان، محمد یوسفیان، عبدالرحیم مفیدی، محمد صالحی، کمال بلالی، علی حق پرست و سید شهاب بنی طبا با کسب اکثریت آرا منتخب مردم آران و بیدگل در شورای پنجم شدند.

فرماندار آران و بیدگل گفت: در پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا و دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از جمعیت ۱۰۳ هزار نفری شهرستان بیش از ۷۰ هزار نفر واجد شرایط رأی دادن بودند.

وی افزود: در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه جاری دو هزار و ۵۰۰ رأی اولی حضور داشتند که برای نخستین بار پای صندوق‌های رأی حاضر شدند.

معینی نژاد اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات امسال ۷۲ شعبه اخذ رأی پیش بینی شده بود که از این تعداد ۵۵ شعبه مربوط به چهار شهر آران و بیدگل؛ نوش آباد، سفید شهر و ابوزیدآباد، ۱۳ شعبه مربوط به ۱۱ روستای دو بخش مرکزی و کویرات بود.

وی با اشاره به افزایش ۱۷ درصدی ثبت نام کاندیداها در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان آران و بیدگل گفت: ۲۷۰ نفر امسال برای نامزدی انتخابات شورای شهر و روستا ثبت نام کرده بودند که از این تعداد ۱۴۷ نفر مربوط به حوزه شهری و مابقی مربوط به روستاها بود.

فرماندار آران و بیدگل اظهار کرد: امسال با برنامه ریزی انجام شده بیش از دو هزار نفر از عوامل اجرایی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر را بر عهده داشتند.

وی گفت: امسال برای نخستین بار انتخابات شورای شهر آران و بیدگل با موفقیت به صورت تمام الکترونیکی در تمام شعب احذ رای شهر آران و بیدگل برگزار شد.