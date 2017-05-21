بازی با العین را دوست دارم/ ورزشگاه آزادی گذرگاه سختی است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان در نشست خبری پیش از بازی استقلال با العین امارات که پیش از ظهر امروز در سازمان لیگ برگزار شد، گفت: فردا از آن بازی هایی داریم که خیلی دوست دارم. از بازی های سنگین و قوی استقبال می کنم چون آزمون و خطای خوبی است. باید از فیلتر خوبی عبور کنیم.

وی افزود: جوانان ما دوباره به آزمونی رسیده اند که پرچم را نگه دارند. بازی ما در ورزشگاه آزادی است و حرفهای زیادی برای گفتن داریم. العین را به خوبی می شناسیم از خصوصیات اخلاقی سرمربی و بازیکنان گرفته تا نقاط ضعف و قوت را کاملا آنالیز کرده ایم.

سرمربی استقلال تاکید کرد: ما دو ۹۰ دقیقه با العین بازی داریم. العین به جز بازی با ذوب آهن در تمام مسابقات گل خورده است و فکر می کنم به این تیم می توانیم ضربه بزنیم که ان شاءالله در ورزشگاه آزادی به این مهم می رسیم.

منصوریان در خصوص صحبتهای سرمربی العین مبنی بر اینکه استقلال را شکست می دهد، گفت: به تیم حریف خوش آمد می گویم. نگاه ما به دو بازی ۹۰ دقیقه ای است. فردا العین روز سختی دارد چون امیدوار به حضور ۱۰۰ هزار تماشاگر هستیم. از همینجا اعلام می کنیم هواداران به ورزشگاه بیایند. با تمام احترامی که برای سرمربی العین قائلم باید ببینیم چه شرایطی پیش می آید. استادیوم آزادی گذرگاه سختی است. سرمربی العین برای اولین بار به آزادی می آید.

سرمربی استقلال درباره گلزنی به العین و گل نخوردن از حریف یادآور شد: ما هدفمان را روی دو بازی گذاشته ایم، دو کلین شیت در دو بازی می تواند ما را موفق کند. خط حمله ما آتشین است و هیچ تیمی در امان نمانده است. اگر از این مرحله صعود کنیم، روزهای رویایی در انتظار استقلال است.

منصوریان همچنین با اشاره به محرومیت پرسپولیس از تماشاگران به خاطر مواد محترقه و لیزر هوادارانش گفت: خیلی درد آور است که پرسپولیس مقابل لخویا تماشاگر ندارد. این برای من غیر قابل درک است. وقتی از تماشاگران می خواهیم مواد منفجره و لیزر نیاورند برای همین است. شاید این مسائل یک لحظه برای هوادار لذت بخش باشد ولی در نهایت تیم دوم پایتخت از هوادار محروم شده و سرنوشتش تغییر کند. ما هم در کنفدراسیون فوتبال آسیا در خطر هستیم و شرایط مشابهی داریم. از هواداران می خواهم لیزر و مواد محترقه نیاورند و اگر کسی هم دید، تماشاگر خاطی را معرفی کنند.

وی در خصوص اینکه چه برنامه ای برای مهار مثلث خطرناک العین در غیاب امید ابراهیمی و امید نورافکن دارید گفت: ما در شرایط سختی امید ابراهیمی فرمانده خط هافبک را از دست دادیم. اعتقاد قلبی من این است که پرچم ملی به پرچم باشگاهی اولویت دارد. برای همین نوارفکن را به تیم جوانان دادیم. از اول فصل مسیری را رفتیم که می توانم پاسخ شما را بدهم. ما با ۱۱ بازیکن شروع نکردیم بلکه با ۲۰ بازیکن آغاز کردیم که هر کدام آزمون و خطا دادند. امروز دغدغه ای از این بابت نداریم. با توجه به شرایط ایده آل اسماعیلی و باقری، برزای، محسن کریمی و حقدوست مشکلی نداریم. شما نمی توانید بگویید کدام بازیکنان در ترکیب خواهند بود. تیم ما شرایط خوبی داشته است. تمرینات دو روز گذشته طوری بود که به دستیارانم گفتم فوتبال را قطع کنید چون بازیکنانم بی رحم بازی می کردند. این پیغام خوبی از سوی بازیکنانم است. آنها مثل قهرمانهای بوکس بودند که در اتاقشان آماده اند داور زنگ را بزند و وارد رینگ شوند.

منصوریان یادآور شد: چندی پیش کلیپی را دیدم که تماشاگران زیر باران برای حمایت از ما به ورزشگاه آمد. من این کلیپ را به بازیکنانم نشان می دهم. ما به این تماشاگران قول می دهیم سختکوش ظاهر شویم.

وی تاکید کرد: خیلی دوست دارم فردا شب ورزشگاه را پر ببینم. تماشاگران با تشویقهایشان خیلی مواقع فرصتهای بهتری نسبت به برنامه های فنی می دهند. دست تک تک آنها را می بوسم و منتظر حضورشان در ورزشگاه هستم.