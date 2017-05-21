ترکیب قطعی شورای شهر اردبیل اعلام شد/بررسی شکایت برخی نامزدها

ناصر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با پایان شمارش آرا اعضای اصلی مشخص شده و با این وجود تطبیق لیست هیئت‌های نظارت و اجرایی همچنان در حال انجام است.

وی افزود: به دلیل شکایت برخی نامزدها روند بررسی با دقت و گستردگی بیشتری انجام می‌شود تا کوچک‌ترین حقی از نامزدی ضایع نشود.

رئیس ستاد انتخابات استان تأکید کرد: هر چند احتمال تغییر آرا نامزدهایی که رأی‌های کمتری دارند وجود دارد اما اعضای اصلی انتخاب شده‌اند.

نصیری تصریح کرد: زهرا قدیمی با ۳۲ هزار و ۹۲ رأی، علیرضا غریبی با ۲۹ هزار و ۳۳۹ رأی، علیرضا پوستی با ۲۷ هزار و ۱۸ رأی، حبیب اله فتحی شیخ احمد با ۱۹ هزار و ۳۳۹ رأی، یعقوب عزیززاده با ۱۸ هزار و ۹۳۰ رأی، یعقوب هاشمی با ۱۸ هزار و ۶۲۹ رأی، یونس رونقی با ۱۷ هزار و ۸۸۷ رأی، جواد انصاری با ۱۶ هزار و ۴۹۳رأی، رحیم آقازاده با ۱۵ هزار و ۵۹۹ رأی، رویا کنعانی با ۱۵ هزار و ۴۳۸ رأی و حسین افسانه با ۱۵ هزار و ۲۰۱ رأی به عنوان اعضای اصلی شورای شهر اردبیل راه یافتند.

وی افزود: اعضای علی‌البدل نیز شامل اسفندیار هوشیار با ۱۴ هزار و ۹۱۴ رأی، بهمن آذروش با ۱۴ هزار و ۹۰۶ رأی، ابراهیم عبدی با ۱۴ هزار و ۷۲۹ رأی، علی هدایتی با ۱۴ هزار و ۲۶ رأی، ابراهیم صفری با ۱۳ هزار و ۵۵۶ رأی، سالار شاکر با ۱۳ هزار و ۱۶۰ رأی و محمد اصلانیان با ۱۲ هزار و ۸۷۸ رأی است.