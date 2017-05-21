عرضه اینترنت فیبرنوری برای ۳میلیون ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، برات قنبری امروز در مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران با اشاره به ظرفیت سازیهای صورت گرفته برای توسعه شبکه فیبرنوری منازل، اظهار داشت: در سال ۹۵ یک میلیون پورت فیبرنوری برای منازل کشیده شد و امسال این رقم تا سه برابر افزایش خواهد یافت و ۳ میلیون خانوار ایرانی می توانند از اینترنت بر بستر فیبرنوری استفاده کنند.

رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران این شرکت را یکی از بزرگترین بنگاههای اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: تاکنون ۱۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری برای توسعه یک میلیون پورت فیبرنوری انجام شده است و تلاش می شود این ظرفیت ۳ تا ۴ برابر افزایش یاید.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ایجاد یکصد هزار اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در کشور توسط شرکت مخابرات ایران، گفت: فضای مجازی پیشران توسعه کشور است و با توجه به شدت رشد تقاضا برای استفاده از فضای مجازی در کشور، مخابرات باید زیرساخت توسعه این بخش را فراهم کند.

قنبری به توسعه شبکه های آی پی محور و دسترسی به فیبرنوری به عنوان اولویت برنامه های مخابرات اشاره کرد و افزود: بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باید بزرگ شود و هرچه تعداد بازیگران این بخش افزایش یابد، به بزرگتر شدن اندازه بازار کمک خواهد کرد. در این راستا شرکت مخابرات ایران با تدوین برنامه تحول ۵ ساله، برای رسیدن به این هدف برنامه ریزی کرده است.