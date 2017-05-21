سایه شیل اویل بر سر توافق نفتی/طلای سیاه در دوراهی

به گزارش مهر به نقل از وزارت نفت؛ بلومبرگ در گزارشی نوشت: نمایندگان کشورهای عضو اوپک که هفته گذشته در مقر دائمی این سازمان در وین گردهم آمدند، همچنان توجه خود را بر تولید نفت شیل در آمریکا که تا کنون تأثیر توافق آنها برای کاهش عرضه را کمرنگ تر کرده است، معطوف کردند. نمایندگان ملی کشورهای عضو اوپک و مسئولان بسیاری از کشورهای غیر عضو این سازمان گزارش کارشناسان درباره دورنمای صنعت نفت آمریکا را مشاهده کردند.

برآورد این کارشناسان این بود که رشد تولید نفت شیل آمریکا در سال جاری میلادی ۴۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بود که از برآورد خود اوپک مبنی بر رشد ۵۶۲ هزار بشکه ای تولید نفت ایالات متحده در این مقطع، پایین تر است.

تأکید بر تولید آمریکا، نشان دهنده دو راهی پیش پای اوپک و متحدان آن است که باید درباره تمدید توافق کاهش تولید خود پس از ماه ژوئن امسال، تصمیم بگیرند.

تولیدکنندگان نفت عضو و غیر عضو اوپک که در کنار هم حدود نیمی از عرضه نفت جهان را در اختیار دارند، شاهد این بوده‌اند که در پی رشد تولید آمریکا، جهش اولیه قیمت نفت در پی تصمیم آنها برای کاهش تولید، رو به زوال گذاشته است، زیرا تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا با استفاده از دکل های بیشتر، تولید خود را به بالاترین حد از سال ۲۰۱۵ میلادی تا کنون رسانده اند.

تمدید توافق اوپک در نشست این هفته این سازمان، ممکن است سبب شتاب گیری رشد تولید نفت آمریکا شود.

به گفته برخی فرستادگان کشورهای عضو اوپک، برآورد کارشناسان مؤسسه آی اچ اس این است که میانگین رشد تولید روزانه نفت آمریکا در سال جاری میلادی، ۵۰۰ هزار بشکه نسبت به سال ۲۰۱۶ بیشتر خواهد بود.

این در حالی است که تولید کنونی کشورهای عضو اوپک نسبت به ماه اکتبر سال ۲۰۱۶ میلادی، یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داشته است و کشورهای غیر عضو این سازمان نیز تولید روزانه خود را ۴۰۰ هزار بشکه کمتر کرده‌اند.

از سوی دیگر، مارک پاپا، از کارشناسان دعوت شده به نشست هفته گذشته اوپک، برآورد می کند که میانگین تولید روزانه نفت شیل در آمریکا در سال جاری میلادی تنها ۴۵۰ هزار بشکه افزایش می یابد.

خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان، پیش بینی کرد که تمدید توافق کاهش تولید، احتمالی بالا دارد و همه کشورهای تولیدکننده نفت از تمدید ۹ ماهه آن حمایت می کنند.

وی گفت: گمان می کنیم که همه با ما همراه هستند؛ هر کسی که با او صحبت کرده‌ام گفته است که تمدید ۹ ماهه، اقدامی عاقلانه است.

هیئت کمیسیون اقتصادی اوپک که شامل نمایندگان کشورهای عضو است و پیش از نشست‌های وزارتی برای بررسی بازار نفت تشکیل می شود، اجرای پیشنهادهای مختلف، از جمله تمدید کاهش تولید، تشدید کاهش تولید و توقف کاهش تولید در ماه ژوئن را بررسی کرد. با این همه، مسئولان دبیرخانه اوپک هیچ یک از سه راه حل را توصیه نکردند.

تحلیلگران بانک آمریکا-مریل لینچ اعلام کردند احتمال انتخاب گزینه تمدید توافق، بسیار بالاست.

این بانک اعلام کرد: اگر اوپک تولید خود را بیش از این کاهش دهد، ممکن است بخشی دیگر از سهم خود از بازار را به تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا واگذار کند و شاید قیمت رشد چندانی نداشته باشد و از سوی دیگر، اگر اوپک تولید خود را بالا ببرد، ممکن است قیمت نفت تا سطح ۳۵ دلار برای هر بشکه پایین بیابد و این سازمان را با چالش های مالی بیشتری رو به رو کند؛ از دید ما، بیشتر اعضای اوپک توان رویارویی با هیچ یک از این دو فرض را در مقطع کنونی ندارند.