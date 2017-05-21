۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، ۱۶:۳۲

همزمان با پایان شمارش آرا در تبریز

نتایج نهایی انتخابات شورای تبریز مشخص شد

تبریز - همزمان با پایان شمارش آرا در تبریز، نتایج نهایی انتخابات شورای تبریز مشخص شد و شهرام دبیری اسکوئی همچنان در رتبه اول این انتخابات قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تبریز دقایقی قبل در جمع خبرنگاران اعلام کرد: شهرام دبیری اسکویی، شکور اکبرنژاد، فریدون بابایی اقدم، محرم محمدزاده قره بلاغ، سعید دباغ نیکوخصلت، عبدالله تقی پور حلاجان، فرج محمدقلیزاده، سونیا اندیش، محمدباقر بهشتی، کریم صادق زاده تبریزی، علی آجودان زاده، غلامحسین مسعودی ریحان و محمد اشرف نیا ۱۳ عضو اصلی شورای شهر تبریز در پنجمین دوره آن هستند.

رحیم شهرتی فر ادامه داد: ایرج شهین باهر، محمدحسن اسوتچی، اسماعیل چمنی، نصرت الله شاهدی، محمدحسین جعفری، زین الدین هریسی نژاد، محمدرضا خداوردی زاده و موسی اشرفی اعضای علی البدل انتخابات شورای شهر تبریز هستند.

