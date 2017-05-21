نتایج انتخابات شورای اهواز دوشنبه اعلام می شود/ بازشماری ۲۲ صندوق

به گزارش خبرگزاری مهر، نبی اله خون میرزائی با اشاره به انتخابات شورای شهر اهواز اظهار کرد: تا ساعت ۱۳:۴۵دقیقه امروز صندوق های ۲۷۹ شعبه ثبت نهایی شده است و ۱۱۳ شعبه دیگر در حال ارسال اطلاعات هستند.

وی افزود: پیش بینی اولیه ما این است با روندی که کار پیش می رود تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه بتوانیم جمع بندی کنیم ولی با این روندی که با همکاری تمام مجموعه هیئت اجرایی و نظارت با دقت کار می کنند، نمی خواهیم دقت را فدای سرعت کنیم و بنابراین تا ساعت ۲۴ روز یکشنبه نمی توانیم آرا را جمع بندی قطعی کنیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز گفت: پیش بینی ما این است که روز دوشنبه یکم خرداد ماه به جمع بندی برسیم.

خون میرزائی ادامه داد: بنا به تصمیم هیئت نظارت در جلسه مشترک بین هیئت نظارت، هیئت اجرایی و ستاد فرمانداری با توجه به اینکه اشکالاتی در بعضی از صندوق ها وجود داشت و نیاز به بازشماری داشت، اقدام به بازشماری ۲۲ صندوق کردیم تا صحت گزارشات درخصوص تخلفات مشخص شود.

وی ادامه داد: ما در باره این ۲۲ صندوق اظهار نظر نمی کنیم به خاطر اینکه باید نتایج بازشماری روشن شود و آن را با نتایج و صورتجلسات گذشته مطابقت دهیم.

سرپرست فرمانداری شهرستان اهواز گفت: ما شعبی که فکر می کنیم ممکن است آرا مخدوش باشند، صورتجلسات دقیق نباشند و یا ابهاماتی دیگری در آن وجود داشته باشد و به راحتی از آنها نمی گذریم.

خون میرزائی ادامه داد: ما حتما امانتدار رای مردم خواهیم بود و تلاش ما این است که با دقت بالا آرای مردم راصیانت کنیم و در پایان در اختیار رسانه ها قرار دهیم و در واقع این امانتی که دست ما است را نگهداری کنیم.

وی در خصوص شایعات دخالت برخی از نمایندگان اهواز در جمع بندی آرا گفت: نمایندگان مجلس به دلیل جایگاه مجلس به عنوان دستگاه نظارتی انتخابات شوراها در این زمینه دارای نقش هستند و دغدغه نمایندگان مردم اهواز هم در این زمینه است و بیشتر از جهت اینکه مشورت های فکری و دلگرمی و پشتیبانی به ستاد انتخابات دهند سرکشی می کنند و هیچ گونه دخالتی از جانب نمایندگان مختلف در فرایند تجمیع صورت نگرفته است و به واسطه نقش نظارتی سرکشی می کنند.