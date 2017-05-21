مشارکت ۱۰۰ درصدی بخش های «نصرت آباد» و «کورین» در انتخابات

مجتبی خانجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان مشارکت در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی در شهر زاهدان حدود ۷۰ درصد و در بخش های «نصرت آباد» و «کورین» شهرستان زاهدان ۱۰۰ درصد بوده است.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان زاهدان گفت: میزان مشارکت در این انتخابات در بخش مرکزی این شهرستان نیز، ۸۹/۲ درصد بوده که نسبت به دوره قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

وی درباره تعداد شرکت کنندگان در انتخابات در بخش های دیگر شهرستان زاهدان گفت: در بخش «نصرت آباد» ۱۸هزار نفر، بخش «کورین» ۱۰ هزار رو ۲۶۶ نفر و در بخش «مرکزی» ۱۶ هزار و ۱۴۶ نفر در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شرکت کردند.

وی با اشاره به اینکه توجه ویژه دولت به بخش ها و روستاها، سبب افزایش مشارکت در این مناطق شده، افزود: از مجموع ۴۲۰ هزار نفر واجد الشرایط رای دادن در شهر زاهدان نیز ۲۵۵ هزار و ۲۲۳ نفر در شورای شهر و ۲۹۲ هزار و ۱۲۲ نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.

فرماندار زاهدان ضمن تشکر از مردم همیشه در صحنه شهرستان زاهدان که با آگاهی و زمان شناسی شرکت در انتخابات را ترجیح دادند، افزود: مردم با حضور باشکوه و عالمانه خود، حماسه ای دیگر را رقم زدند.