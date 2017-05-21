عربستان بالگردهای شینوک خریداری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» آمریکا امروز یکشنبه اعلام کرد عربستان سعودی با خرید بالگردهای «شینوک» (Chinook) و خدمات پشتیبانی آن و همچنین سامانه تسلیحات هدایت شونده موافقت کرده است.

شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» آمریکا در ادامه اضافه کرد که ریاض همچنین تصمیم دارد هواپیماهای شناسایی «پی ۸» (P-۸) را نیز از این کشور خریداری نماید.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی شرکت هواپیماسازی «بوئینگ» از ارائه جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرده است.

لازم به ذکر است، در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ریاض به سر می برد، رسانه های غربی روز گذشته نیز از توافق چند صد میلیارد دلاری عربستان و آمریکا برای خرید تسلیحات نظامی خبر داده بودند.

بر این اساس، «سی اِس اِن بی سی» اعلام کرد که واشنگتن در جریان سفر کنونی دونالد ترامپ به عربستان سعودی قراردادی به ارزش حدوداً ۱۱۰ میلیارد دلار با این کشور به امضاء رسانده است.

این توافق که بخشی از آن به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار است برای مدت ۱۰ سال بوده و بخش ۱۱۰ میلیارد دلاری آن به صورت آنی و در جریان همین سفر عملیاتی خواهد شد؛ توسط کاخ سفید با عبارت «توسعه چشمگیر روابط امنیتی» میان دو کشور مورد تقدیر و ستایش قرار گرفته بود.

در بیانیه کاخ سفید بدون توجه به تجاوز نظامی ریاض به مردم بی دفاع و مظلوم یمن و نیز حمایت های این کشور از گسترش تروریسم در خاورمیانه ادعا شده بود: این بسته تجهیزات و خدمات نظامی به منظور تقویت امنیت عربستان و منطقه خلیج فارس و نیز در برابر تهدیدات ایران بوده و در راستای تقویت توانمندی این کشور در مشارکت در عملیات های ضدتروریستی در منطقه به انجام می رسد!