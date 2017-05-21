به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارعی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: این برای دومین بار است که اجلاس جهانی کوهنوردی به میزبانی کشورمان می‌شود و در این اجلاس نمایندگان ۵۰ کشور حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه امسال هفتادمین سالگرد تاسیس فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی است، تصریح کرد: به همین مناسبت فدراسیون کوهنوردی امسال برنامه‌های زیادی خواهد داشت که مهم ترین آن میزبانی مسابقات سنگنوردی قهرمانی آسیا است.

زارعی افزود: در بیست و پنجمین دوره رقابت‌های سنگنوردی قهرمانی آسیا که از ۲۲ تا ۲۵ شهریور در تهران برگزار می‌شود، سه تیم از کشورمان در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان حضور خواهند داشت که هر تیم دارای ۲۰ ورزشکار است.

وی ادامه داد: تیم ملی نوجوانان و جوانان هم تیرماه به مسابقات قهرمانی آسیا و شهریورماه به مسابقات قهرمانی جهان اعزام خواهد شد و البته رقابت‌های انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو را هم در پیش داریم.

وی با بیان اینکه فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی در سال ۹۵ از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان بهترین فدراسیون در بخش آموزش معرفی شد، گفت: در سال گذشته ۲۱ هزار و ۶۰۰ نفر از ۳۱ استان کشور تحت آموزش قرار گرفتند که ۲۰ هزار نفر در بخش کارگاه‌ها و آموزش پایه بودند.