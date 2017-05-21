ایران حمایت از تروریسم را متوقف کند!/به قول های ترامپ مطمئن هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی در جریان اجلاس سران عرب با ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همراه «تیلرسون» همتای آمریکایی خود در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد.

وی بدون توجه به کشتار هزاران شهروند یمنی توسط سعودی ها افزود: هر کس فرد بی گناهی را بدون حق بکشد، تروریست است. ما به قول های رئیس جمهور آمریکا اعتماد داریم و از تلاش ها برای صلح حمایت می کنیم. باید بساط قدرت های شرور و تروریست ها را جمع کنیم.

الجبیر در این کنفرانس ادعا کرد: ایران باید حمایت از تروریسم را متوقف کند. روابط کشورهای حوزه خلیج فارس با آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است. برخی اقدامات ملموس از این کنفرانس و نشست حاصل شد که از جمله آنها ایجاد مرکز مبارزه با افراط گرایی است.

از سوی دیگر تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بار دیگر در راستای سیاست های ایران هراسی این کشور گفت: برای مقابله با هژمونی ایران کنار کشورهای منطقه می‌ ایستیم.