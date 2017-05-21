تیم والیبال جوانان قهرمان شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به باکو، فینال مسابقات والیبال بازی های کشورهای اسلامی میان دو تیم ایران و آذربایجان برگزار سد. در این دیدار تیم والیبال جوانان ایران که بدون باخت راهی این مرحله از مسابقات شده بود، در سه گیم متوالی و با نتایج ٢٥ بر ١٦، ٢٩ بر ٢٧ و ٢٥ بر ١٨ حریف میزبان را شکست داد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.



مدال طلای تیم والیبال جوانان، هشتاد و هشتمین مدال کاروان است.



مجموع مدال های کاروان ورزش ایران در چهارمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی به شرح زیر است:



مدال طلا:

۱- نرجس امام قلی نژاد (تفنگ بادی ۱۰ متر)،۲- نسرین دوستی (وزن ۵۰کیلوگرم کاراته) ۳- سعید مولایی (طلای ٨١- کیلوگرم جودو) ۴- سجاد گنج زاده (کاراته) ۵- نجمه خدمتی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۶- گلنوش سبقت الهی(۱۰ متر تفنگ بادی) ۷- پوریا نوروزیان( ۵۰ متر سه وضعیت) ۸- ایوب موسوی(دسته ۹۴ کیلوگرم وزنه برداری)، ۹- ناهید کیانی(تکواندو وزن ۵۴ کیلوگرم) ۱۰- مهدی اسحاقی(تکواندو) ۱۱- محمدرضا براری(دسته ۱۰۵ کیلوگرم وزنه برداری) ۱۲-محمد علی گرایی (کشتی فرنگی) ۱۳- علی محمدیاری (دوومیدانی معلولان) ۱۴-یوسف قادریان(کشتی فرنگی) ۱۵- مجتبی ولی پور(شیرجه) ۱۶- مهدی یوسفی(تکواندو)، ۱۷- تیم شیرجه سه متر دوبل، ۱۸- تیم چهار در صد متر معلولان، ۱۹- میثم نصیری (وزن ۶۵ کیلوگرم کشتی آزاد)، ۲۰- نوشاد عالمیان (تنیس روی میز) ۲۱ - سامان پاکباز(پرتاب وزنه معلولان) ۲۲- مصطفی حسین خانی( کشتی آزاد) ۲۳ - تیم ورزش زورخانه ای ۲۴- حسن یزدانی(کشتی آزاد)، ٢٥- علی جلیجو (زورخانه ای - چرخ تیز)، ٢٦- پژمان سکونتی (زورخانه ای- میل بازی)، ٢٧- تیم شیرجه دوبل، ٢٨- تیم والیبال جوانان



مدال نقره:

۱- الهه احمدی (تفنگ بادی۱۰ متر بانوان) ۲- رزیتا علیپور (وزن -٦٢ کیلوگرم کاراته) ۳- تیم میکس ۱۰ متر تفنگ بادی (پوریا نوروزیان و نجمه خدمتی) ۴- هانیه رستمیان (٢٥ متر تپانچه بادی) ۵- محمد علی شنانی (جودو نابینایان) ۶- الهه احمدی (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۷- مجید عسگری(وزنه برداری) ۸- علیرضا کیخا(ژیمناستیک) ۹- احسان حدادی(پرتاب دیسک) ۱۰- جاوید احسانی شکیب(پرتاب وزنه معلولان) ۱۱- حسین باقری(۵۰ متر ۳ وضعیت مردان) ۱۲- علیرضا قلعه ناصری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۳-همایون تیموری (وزنه برداری) ۱۴- تیم ملی واترپلو ۱۵- علیرضا قلعه ناصری (دوومیدانی معلولان) ۱۶- سیدحسین احسانی(تکواندو) ۱۷- اکرم خدا بنده لو (وزن ٧٣ کیلوگرم تکواندو) ۱۸- سحر ضیایی(پرتاب نیزه) ۱۹- سجاد نیک پرست(پرتاب نیزه معلولان) ۲۰ - احمد محمدی(تکواندو) ۲۱ - ملیکا میرحسینی(تکواندو) ۲۲ - سید احمد خسروفر(تکواندو)، ۲۳- محمدی (وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد)، ۲۴- نیما عالمیان (تنیس روی میز) ۲۵ - مسعود حیدری(پرتاب وزنه معلولان)، ٢٦- ملیو زیبا لقا (زورخانه ای - سنگ)



مدال برنز:

۱- امیر مهدی زاده (وزن -۶۰ کیلوگرم کاراته) ۲- طراوت خاکسار (وزن -۵۵ کیلوگرم کاراته) ۳- علیرضا خجسته (وزن ٦٦- کیلوگرم جودو) ۴- تیم شنا چهار در صد متر ۵- تیم ملی ژیمناستیک ۶- ابوالفضل شهرجردی (برنز کاتا) ۷- مهسا افسانه (برنز کاتا) ۸- محدثه آقایی(کاراته) ۹- محمد احمدی (۵۰ متر تپانچه مردان) ۱۰- هادی خناری نژاد(ژیمناستیک دارحلقه) ۱۱- مه‌لقا جام بزرگ (تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر) ۱۲-جواد دلاکه( پرتاب وزنه معلولان) ۱۳- فاطمه مداحی(تکواندو) ۱۴- محمد یاری(پرتاب وزنه معلولان) ۱۵- طیبه پارسا(تکواندوکار وزن ۵۷-) ۱۶- امید احمدی‌صفا(بوکس) ۱۷- تیم میکس تیراندازی ۱۸- رامین ربیعی‌فر (وزنه برداری) ۱۹- مهدی انصاری (شنا) ۲۰- سودابه پورصادقی (تکواندو) ۲۱- تیم ۴ در صد متر مختلط شنای مردان ۲۲- علی خدیور(دوی ۴۰۰ متر) ۲۳- علیرضا درویش‌پور(تکواندو) ۲۴- حسین قربان‌زاده(تکواندو) ۲۵- سیدعرفان حسینی(پرتاب نیزه معلولان) ۲۶- آرش خسروی(دوی سرعت معلولان) ۲۷- مهدی زیدوند(کشتی فرنگی) ۲۸- مهدی فلاح(کشتی فرنگی) ۲۹- شهاب قوره جیلی(کشتی فرنگی)، ۳۰- کیوان قنبرزاده (پرش ارتفاع) ۳۱ - شهنام نظرپور(شیرجه) ۳۲- مسعود اسماعیل پور(کشتی آزاد) ۳۳- جابر صادق زاده(کشتی آزاد)