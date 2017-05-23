رشد ۱۷.۵ درصدی کسب و کارهای دانش بنیان

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری در یازدهمین جشنواره تجلیل از کارآفرینان ملی در خصوص معرفی کسب و کار دانش بنیان گفت: این محیط کسب و کار در حال حاضر بیش از ۱۱۰ خدمت دارد که بخشی از آنها شامل معافیت قانونی بوده و بخشی هم در حوزه خدمات دیگری است. ضمن اینکه این محیط کسب و کار در کشور در حال رشد بوده و می تواند برای سایر کسب و کارها الگو آفرین باشد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فاکتور تامین مالی راه اندازی کسب و کار در حوزه دانش بنیان رتبه چهارم یا پنجم اهمیت را داراست، ادامه داد: در حوزه راه اندازی کسب و کار دانش بنیان آنچه اهمیت دارد نیروی انسانی با دانش و با پشتکار است که پرورش این نوع نیروی انسانی نیازمند آموزش است. فاکتورهای دیگر مانند ایده، خلاقیت و منابع مالی در رتبه های بعدی قرار دارند.

وی با انتقاد از اقتصاد نفتی کشور افزود: هیچ یک از اقتصادهای برتر دنیا محصول محور نیست بلکه آنچه اهمیت دارد نیروی انسانی است.

ستاری رشد ۱۷.۵ درصدی تولید علم دانش بنیان در کشور را یادآور شد و اظهار کرد: این درصد از رشد در دنیا سابقه نداشته و ما رتبه نخست را دارا هستیم. همچنین رتبه نوآوری ایران از ۱۲۱ به ۷۸ رسیده و در پایان ۲۰۱۷ نیز این رتبه بهبود قابل توجهی خواهد داشت.

وی به گزارش سازمان جهانی کار در خصوص توسعه اقتصاد دانش بنیان ایران اشاره و تصریح کرد: بر اساس این گزارش ایران رتبه اول را در این حوزه داراست. توسعه آن نیز نیازمند سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش است چرا که از پژوهش دولتی چیزی در نمی آید، نه کیفیت دارد نه راندمان. همانگونه که از کارخانه دولتی پیکان بیرون می آید و از مسکن دولتی مسکن مهر.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور سرمایه گذاری در SME (استارت آپ ها و شرکت های دانش بنیان) را به صورت معرفی به بورس دانست و ادامه داد: محیط کسب و کار دانش بنیان وام نیاز ندارد بلکه باید در بازار سرمایه رشد کند. دیگر دوران خرید و فروش سهام سیمان، فولاد و پتروشیمی گذشته است فعالان بازار سرمایه روی استارت آپ ها سرمایه گذاری کنند که سالی هزار درصد رشد می کنند.

ستاری رشد کشور در حوزه نانوتکنولوژی را متذکر شد و ادامه داد: ما در بخش تولید دانش نانو رتبه ششم را داریم که تا پایان ۲۰۱۷ به رتبه چهارم خواهیم رسید. ۳۰۰ شرکت نانوتکنولوژی در ایران فعال است که اقتصاد نانو را شکل داده است.

به گفته ستاری، محیط کسب و کار نفتی در این صد سال پدر کشور را درآورده و بسیاری از حرف و مشاغل مانند صنایع دستی را تا حد ۷۰ درصد نابود کرده است. درآمد نفتی پول سهل الوصولی است که نتیجه آن اشتغال دولتی و مدرک گرایی است؛ در حالی که اقتصاد دانش بنیان کار آفرینی را در پی دارد.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: زمانی که مرکز رشد و نوآوری را در دانشگاه شریف راه اندازی کردیم به ما می گفتند اینها سوپرمارکت راه انداخته اند اما در حال حاضر به حدی از این مرکز شرکت دانش بنیان بیرون آمده که املاک اطراف دانشگاه شریف به دلیل حضور این شرکت ها ۴۰ درصد گرانتر از سایر املاک اطراف آن قیمت گذاری می شوند.

معاون رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: تهران قابلیت تبدیل شدن به شهر دانش بنیان را داراست و باید محیط های جدید کسب و کار در آن رشد کند. رشد این نوع محیط کسب و کار سبب بازگشت نخبگان خواهد شد که نمونه آن بازگشت تعدادی از نخبگان ما از خارج از کشور برای راه اندازی اپلیکیشن های تاکسیرانی بوده اند.