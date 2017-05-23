به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی با اشاره به سایر اقدامات دولت در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: این سامانه، کار خود را به صورت آزمایشی شروع کرده است و به زودی توسط وزرای ارشاد و ارتباطات، رسما رونمایی میشود.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: البته مطابق سیاستهای عمومی دولت، همزمان و حتی پیش از ابلاغ آخرین آییننامه این قانون، جهتگیری پورتالهای دستگاهها به سمت انتشار اطلاعات تغییر کرده است اما پذیرش درخواست «دسترسی به اطلاعات» عملاً پس از این شروع میشود.
درخواستهای بیپاسخ قابل پیگیری است
وی همچنین با اشاره به ماده یک آییننامهی اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح داد: هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواستشونده، تسلیم کند.
انتظامی در همین زمینه توضیح داد: کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال میکند. دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات مورد نظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود. مطابق آییننامه اجرایی این قانون تمامی پاسخهای دستگاهها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر این که حاوی اطلاعات شخصی باشد.
چه اطلاعاتی از چه سازمانهایی بخواهیم؟
بنا به گفته دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، آمار رسمی، آییننامهها و ضوابط، اطلاعات قراردادها، آییننامههای مشارکت اشخاص در اجرای اختیارات سازمان، ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات و اقدامات، اهداف، وظایف، سیاستها و خط مشی و ساختار، اختیارات و وظایف ماموران ارشد دستگاه، اسناد و مکاتبات اداری، روشها و مراحل ارائه خدمات سیستم به جامعه، انواع اطلاعات نگهداری شده و آیین نامه دسترسی به آنها از جمله مواردی است که مردم میتوانند برای دسترسی آنها درخواست خود را ثبت کنند.
انتظامی تأکید کرد: در حال حاضر و مطابق متن قانون موجود، وظیفه دستگاه، ارائه اطلاعات پردازش شده نیست بلکه ارائه اصل اسناد است. مطابق ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی دستگاهها، سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام که شامل دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای انقلابی، نیروهای مسلح، قوای قضاییه و مقننه و مؤسسات شرکتها، سازمانها، نهادهای وابسته به آنها و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند و همچنین هر مؤسسه، شرکت یا نهادی که تمام یا بیش از ۵۰ درصد سهام آن متعلق به دولت به معنای عام کلمه و نه فقط قوهی مجریه است، مکلفند طبق قانون، اطلاعات درخواستی شهروندان را در اختیارشان بگذارند. همچنین مؤسسات خصوصی ارائهدهنده خدمات عمومی از قبیل بانکها هم مشمول این قانون هستند.
پیگیری رسانهها بهترین سازوکار اجرای قانون
انتظامی در ادامه توضیح داد: مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، ارائه درخواست به دو شکل مراجعه حضوری به دستگاه یا از طریق سامانه الکترونیکی خواهد بود و پاسخ دستگاه به یکی از چهار شکل (مراجعه حضوری، ایمیل، پست یا کارپوشه ملی ایرانیان) به انتخاب متقاضی است. در مرحله بعدی، دفاتر پیشخوان دولت هم به عنوان محل دریافت درخواستها اضافه خواهد شد.
وی افزود: سامانه دسترسی به اطلاعات به گونهای طراحی شده که هر دستگاه مشمول به آن میپیوندد و آمادگی خود را برای ارائه خدمت اعلام میکند. طبعا دستگاههایی که نامشان در فهرست نیست یا بعدا نباشد، به معنای این است که هنوز به این سامانه نپیوستهاند. دبیرخانه هم اصراری ندارد که بیش از این پیگیری کند بلکه معتقدیم فشار افکار عمومی و پیگیری رسانهها بهترین ساز و کار برای پیوستن همه دستگاههای مشمول قانون به این سامانه خواهد بود. در حال حاضر فقط به لایهی اصلی هر دستگاه، دسترسی داده میشود و سازمانهای تابعه هر وزارتخانه یا دستگاه، فعلاً زیر نام اصلی تعریف میشوند. به مرور و چنانچه درخواستهای اطلاعات از سازمانهای تابعه، به نصاب خاصی برسد و خود دستگاه اعلام آمادگی بکند برای سازمانهای تابعه آن هم دسترسی جداگانه تعریف میشود.
معاون امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که حکم اغلب مدیران انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در طی یک سال و نیم گذشته توسط بالاترین مقام دستگاه صادر شده است، تأکید کرد: البته به دلیل پرهیز از ایجاد ساختارهای جدید، مدیران روابط عمومی یا آمار یا برنامهریزی با حفظ سمت منصوب شدهاند و برای اجرای رویههای جدید توجیه شدهاند.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در عین حال تصریح کرد: بدیهی است در ابتدای کار با اشکالاتی مواجه باشیم ولی مهم، سیاست مثبت دولت و عزم عمومی است که به تحقق و فراگیری این قانون و روح حاکم بر آن بینجامد. این چالشها دامنه وسیعی را شامل میشود، از مبانی فرهنگی یعنی حق و روحیه مطالبهگری و وظیفه پاسخگویی تا مسائل زیرساختی و نبود آرشیوهای جامع. اما نباید به بهانهی احتمال چنین چالشهایی، از حرکت به سمت اجرا و کمال، سر باز زنیم. به نظر خیلی از کارشناسان، خود قانون هم نیاز به اصلاح و تکمیل دارد تا اولا دامنه بیشتری از اطلاعات را شامل شود، ثانیاً تضامین بیشتری ایجاد کند و ثالثا ترکیب غالب آن غیر دولتی شود.
کارپوشه ملی ایرانیان راه اندازی میشود
انتظامی همچنین با اشاره به پروژه دیگر مرتبط به این قانون یعنی «کار پوشه ملی ایرانیان» توضیح داد: برمبنای آن، همه مردم ایمیلی خواهند داشت که در واقع همان کد ملی آنان است و این کارپوشه، بتدریج در اختیار مردم قرار میگیرد. با افتتاح سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات عملا اولین کسانی که دارای کارپوشه میشوند، همین گروه خواهند بود.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همهگیر شدن این قانون را راه مبنایی مبارزه با فساد دانست و گفت: این قانون با ایجاد شفافیت، اولا مانع از ایجاد رانت اطلاعاتی میشود و ثانیا با نظارت عمومی، هزینه نظارت عملا کاهش مییابد و نیازی به دستگاههای متعدد نظارتی نخواهد بود. شکل آرمانی اجرای این قانون آن است که عملا کسی نیاز به درخواست اطلاعات نداشته باشد و درخواستهای مقدّر در پورتالهای دستگاهها و سامانه دسترسی به اطلاعات قابل بازیابی و مشاهده باشد. بدیهی است تا آن نقطه آرمانی خیلی فاصله داریم و این فرهنگ دوسویه مطالبه گری – پاسخگویی باید به قدری رواج یابد تا همسانسازی اطلاعات رخ بدهد.
انتظامی پیشنهاد کرد: به همه مردم، کارشناسان و همکارانم در رسانهها توصیه میکنم متن قانون و آییننامههای اجرایی آن را به دقت بخوانند تا با حقوق خود آشنا شوند و کسی نتواند حق دسترسی آنان به اطلاعات را منکر شود یا در راه استیفای آن، سنگاندازی کند.
دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات همچنین از سازمان فن آوری اطلاعات بابت طراحی و اجرای ششماهه سامانه دسترسی به اطلاعات پس از مطالعات تطبیقی روی درگاههای مشابه کشورهای موفق قدردانی کرد.
نظر شما