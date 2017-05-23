به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی در یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر ملی سال ۹۵، یادمان مرحوم مصطفی عالینسب که پیش از ظهر امروز (سهشنبه ۲ خرداد) در وزارت کار برگزار شد، با بیان اینکه ربیعی وزیری است که دلی شوریده دارد و دغدغههایی دارد که خود نیز آن را چشیده است، گفت: نمیخواهم در این جلسه چهره زُمخت اقتصاد را نشان بدهم، بلکه میخواهم با توجه به اینکه جشنواره کارآفرینان امسال به نام «عالینسب» نامگذاری شده، بگویم آیا آقای عالینسب را قدرت و مِکنت به این جایگاه رساند و مردمدوستیاش؟ خیلیها هم به لحاظ قدرت از عالینسب برتر بودند و هم از لحاظ ثروت، اما چرا عالینسب ماندگار شد؟
رئیس اتاق ایران ادامه داد: علت ماندگاری کارآفرینان امثال عالینسب این است که در اداره سازمان خود، اهداف انسانی، اجتماعی و اقتصادی دارند و حتی اهداف اقتصادیشان را هم در خدمت اهداف اجتماعی خود میبینند.
شافعی با بیان اینکه افرادی مانند عالینسب در شیوه مدیریت و رهبریشان، رشد و پرورش انسانها اولویت دارد، تصریح کرد: کارآفرین شایسته باور دارد که هر انسانی یک سرمایه است؛ توجه به مسئولیت اجتماعی، شاخصهای است که کارآفرینانی چون عالینسب ایجاد میکند.
وی با تأکید بر اینکه کارآفرین خوب کسی است که میان ماشین و انسان و یا میان معیشت و فضیلت تعادل ایجاد میکند، خاطرنشان کرد: برای اولین بار در سال ۹۵ سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، بازرسی دفاتر بنگاهها و شرکتها را در طول یک سال انجام دادند، در حالی که قبل از این سال، آخرین دفاتری که بازرسی میشد، مربوط به دفاتر ۱۰ سال قبل شرکتها بود.
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