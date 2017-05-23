۳۰۰۰ مگاوات از بار سرمایشی تابستان سهم ادارات عمومی و دولتی است

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، احمد توکلی افزود: آمار منتشر شده ازسوی وزارت نیرو نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۵ فروش برق وزارت نیرو ۲۴۱ میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل از آن دارای نرخ رشدی معادل ۵.۹ درصد بوده است.

وی ادامه داد: پیک بار هم‌زمان شبکه سراسری که در سال ۱۳۹۵ به میزان ۵۳ هزار و ۴۱ مگاوات گزارش شده که در مقایسه با سال گذشته ۶ درصد افزایش پیدا کرده است. ازعمده دلایل افزایش پیک بار شبکهٔ سراسری کشور روند صعودی استفاده از تجهیزات سرمایشی در فصل گرما است، به طوری که داده‌های آماری محدودهٔ بارهای سرمایشی را ۱۳ تا ۱۸ هزارمگاوات نشان می‌دهد؛ بنابراین مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی خصوصاً در فصول گرم سال، باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

مجری طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی ساتبا با بیان اینکه سهم مصرف بخش ساختمان‌های کشور به بیش از ۵۰ درصد رسیده است، اعلام کرد: متوسط مصرف هر مشترک در این بخش ۲۹۲۵ کیلووات ساعت بوده که حدود ۲.۳ درصد نسبت به سال ۱۳۹۴ افزایش داشته است. بررسی‌های انجام شده طی ۶ سال گذشته نشان می‌دهد که نرخ رشد افزایشی پیک بار همزمان شبکه سراسری به‌طور متوسط بیش از ۵ درصد است که این رقم معادل ۲۲۶۰ مگاوات افزایش در هر سال است.

وی گفت: از سال ۱۳۸۹ زمان وقوع پیک بار از شب به روز منتقل شده است که عامل آن افزایش بارهای سرمایشی در بخش عمومی ازجمله ادارات دولتی است. برآوردها نشان می‌دهد بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات از بار سرمایشی مربوط به بخش عمومی و ادارات دولتی است. به طور کلی علل رشد نامطلوب بارهای سرمایشی و تهویهٔ مطبوع در کشور، رشد جمعیت و افزایش رفاه ناشی از رشد اقتصادی، ورود بی‌رویهٔ تجهیزات راندمان پایین و غیراستاندارد به‌صورت قانونی و غیرقانونی، استفادهٔ بی‌سابقه و روزافزون از وسایل تبرید در مناطق معتدل و مرطوب، تغییر الگوی بومی تهویهٔ مطبوع در مناطق گرم و خشک و معتدل و خشک از کولر آبی به کولرگازی، عدم انطباق نیاز سرمایشی ساختمان با سیستم سرمایشی طراحی شده و یا خریداری شده، رفتارهای نادرست مصرفی مشترکین، عدم توجه به مسئلهٔ تعمیر و نگهداری تجهیزات سرمایشی است.

توکلی گفت: در بخش ساختمان‌ها به ویژه ساختمان‌های عمومی تنها رعایت نکاتی مانند انتخاب سیستم سرمایشی متناسب با اقلیم و توجه به برچسب انرژی در هنگام خرید تجهیزات سرمایشی و تنظیم دمای مناسب (۲۴ تا ۲۶ درجهٔ سانتی‌گراد)، استفاده از تهویهٔ طبیعی، نصب صحیح و سرویس و نگهداری به موقع در هنگام راه‌اندازی و بهره برداری فصلی، مجموعاً بیش از ۳۰ درصد مصرف و هزینهٔ برق مصرفی را کاهش خواهد داد و مانع ایجاد خاموشی در ساعات اوج مصرف خواهد شد.