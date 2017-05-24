شهادت ۵ بحرینی در حمله نیروهای آل خلیفه به «الدراز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرآه البحرین، در پی یورش روز سه شنبه نظامیان آل خلیفه به منطقه «الدراز» محل سکونت آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، ۵ نفر شهید و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.

در همین راستا، وزارت کشور بحرین در پایگاه اینترنتی خود از کشته شدن پنج نفر در منطقه الدراز خبر داده است.

این در حالی است که قبلا اعلام شده بود، یک نفر در جریان حمله نیروهای امنیتی آل خلیفه به منطقه الدراز کشته شده است.

وزارت کشور بحرین پیشتر نیز از دستگیری ۲۸۶ نفر در حمله به منطقه الدراز خبر داده بود.

گفتنی است که نظامیان رژیم بحرین روز سه شنبه به منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور در منطقه الدراز واقع در غرب منامه پایتخت بحرین یورش بردند.

تمام ارتباطات با منزل آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و خانواده ایشان قطع شده و هیچ خبری از وضعیت مرجع دینی بحرینی ها در دست نیست.

شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین روز یکشنبه از سوی رژیم آل خلیفه و به اتهامات واهی به یک سال حبس و مصادره اموال به میزان ۳ میلیون دینار محکوم شد.

دادگاه آل خلیفه اعلام کرده است که اجرای این حکم (یک سال حبس) به مدت ۳ سال تعلیق شده و پس از آن، قابلیت اجرا دارد. طبق این حکم، همچنین شیخ عیسی قاسم به پرداخت هزار دینار غرامت نیز محکوم شده است.