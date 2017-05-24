برنامه نشست ۱۷۲ وزرای نفت اوپک/گام به گام با اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، یکصد و هفتاد و دومین نشست عادی وزیران نفت اوپک ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه (به وقت تهران) روز پنجشنبه در وین، پایتخت اتریش، آغاز به کار میکند. برنامه کامل این نشست عادی (به وقت تهران) به این شرح است:
پنجشنبه چهارم خردادماه
ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه: گشایش صد و هفتاد و دومین نشست عادی اوپک
حاضران در جلسه: همه رئیسان هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو اوپک و هیئتهای همراه
ساعت ۱۳ و ۱۵ دقیقه: نشست ۱۷۲ اوپک پشت درهای بسته وزیران نفت و انرژی اوپک
حاضران در جلسه: رئیسان هیئتهای نمایندگی کشورهای عضو، محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک و رئیس هیئت عامل اوپک
ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران؛ گشایش دومین نشست وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک
حاضران: سران هیئتهای نمایندگی همه کشورهای تولیدکننده نفت عضو غیر عضو اوپک و فرستادگان و خبرنگاران
ساعت ۱۸:۰۰: نشست پشت درهای بسته وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک
حاضران: سران هیئت های نمایندگی همه کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک و دبیر کل اوپک
ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه
نشست مشترک مطبوعاتی با حضور رئیس دوره ای اوپک، وزیر انرژی روسیه و دبیرکل اوپک
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