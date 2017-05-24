  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۳ خرداد ۱۳۹۶، ۹:۳۱

دبیرخانه اوپک اعلام کرد؛

برنامه نشست ۱۷۲ وزرای نفت اوپک/گام به گام با اوپک

برنامه نشست ۱۷۲ وزرای نفت اوپک/گام به گام با اوپک

نشست عادی ۱۷۲ وزیران نفت اوپک به منظور تعیین سیاست های تولید این سازمان و تصمیم گیری درباره تداوم کاهش تولید، فردا، ۲۵ می(چهارم خرداد) برگزاری می شود.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، یکصد و هفتاد و دومین نشست عادی وزیران نفت اوپک ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه (به وقت تهران) روز پنجشنبه در وین، پایتخت اتریش، آغاز به کار می‌کند. برنامه کامل این نشست عادی (به وقت تهران) به این شرح است:

پنجشنبه چهارم خردادماه

ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه: گشایش  صد و هفتاد و دومین نشست عادی اوپک

حاضران در جلسه: همه رئیسان هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو اوپک و هیئت‌های همراه

ساعت ۱۳ و ۱۵ دقیقه: نشست ۱۷۲ اوپک پشت درهای بسته وزیران نفت و انرژی اوپک

حاضران در جلسه: رئیسان هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو، محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک و رئیس هیئت عامل اوپک

 ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران؛ گشایش دومین نشست وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک

حاضران: سران هیئت‌های نمایندگی همه کشورهای تولیدکننده نفت عضو غیر عضو اوپک و فرستادگان و خبرنگاران

ساعت ۱۸:۰۰: نشست پشت درهای بسته وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک

حاضران: سران هیئت های نمایندگی همه کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک و دبیر کل اوپک

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

نشست مشترک مطبوعاتی با حضور رئیس دوره ای اوپک، وزیر انرژی روسیه و دبیرکل اوپک

کد مطلب 3987299

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها