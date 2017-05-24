برنامه نشست ۱۷۲ وزرای نفت اوپک/گام به گام با اوپک

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از وزارت نفت، یکصد و هفتاد و دومین نشست عادی وزیران نفت اوپک ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه (به وقت تهران) روز پنجشنبه در وین، پایتخت اتریش، آغاز به کار می‌کند. برنامه کامل این نشست عادی (به وقت تهران) به این شرح است:

پنجشنبه چهارم خردادماه

ساعت ١٢ و ٣٠ دقیقه: گشایش صد و هفتاد و دومین نشست عادی اوپک

حاضران در جلسه: همه رئیسان هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو اوپک و هیئت‌های همراه

ساعت ۱۳ و ۱۵ دقیقه: نشست ۱۷۲ اوپک پشت درهای بسته وزیران نفت و انرژی اوپک

حاضران در جلسه: رئیسان هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو، محمد سانوسی بارکیندو، دبیرکل اوپک و رئیس هیئت عامل اوپک

ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه به وقت تهران؛ گشایش دومین نشست وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک

حاضران: سران هیئت‌های نمایندگی همه کشورهای تولیدکننده نفت عضو غیر عضو اوپک و فرستادگان و خبرنگاران

ساعت ۱۸:۰۰: نشست پشت درهای بسته وزیران کشورهای عضو و غیرعضو اوپک

حاضران: سران هیئت های نمایندگی همه کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیر عضو اوپک و دبیر کل اوپک

ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه

نشست مشترک مطبوعاتی با حضور رئیس دوره ای اوپک، وزیر انرژی روسیه و دبیرکل اوپک