سریع ترین قلم دیجیتال دنیا ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت مایکروسافت به تازگی نسخه جدیدی از Surface Pen را معرفی کرده و ادعا می کند این سریعترین قلم دیجیتال دنیاست. اکنون چندسالی است که این شرکت مشغول ساخت این قلم و سخت افزار مربوط به آن است. در قلم جدید طراحی و رنگ آمیزی ساده تر و سریع تر انجام می شود. همچنین می توان این قلم را به حالت مایل نیز استفاده کرد که به طراحان اجازه می دهد در طرح های خود به حالتی طبیعی سایه روشن ایجاد کنند.

به عنوان مثال این قلم در۱۰۰ میلی ثانیه آثار جوهر را پاک می کند.

مایکروسافت ادعا می کند قلم جدید نسبت به نمونه قبلی دوبرابر سریع تر و سرعت عکس العمل آن دو برابر قلم اپل است.