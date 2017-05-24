به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد صحت قول شامگاه چهارشنبه در همایش طلایه داران تبلیغ در اردبیل تصریح کرد: معضلات اجتماعی متعددی بروز و ظهور یافته که می‌توان به حاشیه‌نشینی، بی‌اعتقادی، طلاق و اعتیاد و بی‌حجابی در بین آن ها اشاره کرد.

وی افزود: مقابله با آسیب‌های اجتماعی از برنامه‌های اولویت‌دار سازمان تبلیغات اسلامی است و انتظار می‌رود با هدف درمان به موقع روحانیون به این معضلات توجه داشته باشند.

مدیرکل امور فرهنگی و رسانه تبلیغات اسلامی تأکید کرد: سهل‌انگاری در درمان این معضلات می‌تواند جامعه اسلامی را از اساس دچار مشکل کند.

صحت قول با اشاره به معضل بی‌حجابی بیان داشت: بررسی‌های کارشناسی وضعیت حجاب در شهرهای کشور نشان می‌دهد در ۱۰ استان خط قرمز حجاب رد شده است.

وی با اذعان به اینکه حجاب یک واجب شرعی است، ادامه داد: هر چند در مجموع آمار حجاب شرعی در کشور مطلوب بوده و شاهد حجاب شرعی ۵۰ درصدی بانوان هستیم اما لازم است نسبت به هدف دشمن به ترویج بی‌حجابی هوشیار بود.

مدیرکل امور فرهنگی و رسانه تبلیغات اسلامی تأکید کرد: با وجود تلاش دشمن با وارد کردن شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی به خانه‌ها و ترویج بدحجابی همچنان حجاب شرعی وضعیت مطلوبی دارد.

صحت قول با تأکید به اینکه دشمن به دنبال دست‌درازی به خانواده‌ها با ترویج آسیب‌های اجتماعی است، ادامه داد: در صورتی که از راهکار هدفمندی استفاده نشود بنیان خانواده تا پنج سال آینده متزلزل خواهد شد.

وی با تأکید به نقش روحانیت در این خصوص ادامه داد: نهاد خانواده نهاد مقدسی در شرع مقدس اسلام است و حفاظت از آن مسئولیتی خطیر خواهد بود.