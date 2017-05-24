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۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰:۲۵

در هفدهمین سالروز عید «مقاومت و آزادی»؛

سید حسن نصرالله امروز سخنرانی می کند

سید حسن نصرالله امروز سخنرانی می کند

دبیرکل حزب الله لبنان امروز پنج شنبه به مناسبت هفدهمین سالروز عید «مقاومت و آزادی» سخنرانی خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان امروز پنج شنبه به مناسبت هفدهمین سالروز عید «مقاومت و آزادی» سخنرانی می کند.

این سخنرانی ساعت ۱۷ به وقت محلی لبنان (۱۸:۳۰ به وقت تهران) ایراد خواهد شد.

در همین راستا شبکه ال.بی.سی گزارش داد که دبیرکل حزب الله لبنان در این سخنرانی پیرامون اجلاس اخیر ریاض و بیانیه آن و همچنین تحولات بحرین سخن خواهد گفت.

گفتنی است که بیست و پنجم ماه «می» هفدهمین سالگرد پیروزی غرور آفرین و تاریخی رزمندگان مقاومت لبنان به رهبری حزب الله بر اشغالگران صهیونیست و آزادی جنوب از چنگال آنها و یک روز فراموش نشدنی در تاریخ لبنان است.

کد مطلب 3988244

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