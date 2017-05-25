در عملیات زمینی علیه داعش شرکت نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) اعلام کرد که این سازمان در عملیات زمینی علیه گروه تروریستی داعش شرکت نخواهد کرد.

سازمان ناتو پیش از این اعلام کرده بود که در ائتلاف بین المللی ضد داعش شرکت خواهد کرد.

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز پیش از این گفته بود: واشنگتن از ناتو می خواهد تا به طور رسمی به جنگ علیه داعش بپیوندد.

وی ابراز اطمینان کرد که حمله تروریستی در شهر منچستر انگلیس که داعش مسئولیت آن را برعهده گرفت، عزم کشورهای هم پیمان برای مبارزه با داعش را تقویت خواهد کرد.