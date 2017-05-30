شعار حج تمتع ۹۶ اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از بررسی‌های کارشناسی و تأیید نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت، شعار حج ۹۶ «حج؛ معنویت، اقتدارملی، همبستگی اسلامی» اعلام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی با تبیین اهداف شعار حج ۹۶ اظهار داشت: این شعار بیانگر مهمترین فلسفه الهی، سیاسی و اجتماعی حج و وظیفه زائر در قبال رابطه خود با خدا و رابطه خود با سایر زائران است.

وی ادامه داد: معنویت به عنوان یکی از مهمترین کلید واژه‌های شعار حج امسال انتخاب شده و زائران ما باید از فرصت این سفر برای کسب و ارتقای معنویت، تقویت معرفت و مکارم اخلاق استفاده کنند.

وی دربارهٔ انتخاب واژه اقتدار ملی افزود: بهترین توشه سفر حج، تقویت اقتدار ملت ایران و توسعه فرهنگ دینی و مردم سالاری، اعتلای جایگاه جمهوری اسلامی در منطقه و بویژه در ارتباط با همسایگان عرب است.

حجت‌الاسلام قاضی عسکر با اشاره به اینکه حج فرصت همفکری امت اسلامی دربارهٔ مهمترین چالش‌های جهان اسلام را نیز فراهم می‌آورد، اظهار داشت: واژه همبستگی اسلامی حاوی جهت‌گیری وحدت و تقریب پیروان مذاهب اسلامی است که یکی از مهمترین رسالت‌های حاجیان بویژه علما و فرهیختگان دراین سفر الهی است.

وی ادامه داد: نمایش شکوه، عزت و اقتدار اسلامی در پرتو توجه به ارزش‌های دینی و تقویت روحیه امید و باور به توانمندی مردم در کلیه کشورهای اسلامی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاضی عسکر در پایان از زائران ایرانی خواست ضمن مشارکت گسترده، منسجم و منظم در نمازهای جماعت در حرمین شریفین، نسبت به تقویت عزت و شأن کشور، انقلاب و مذهب تشیع در رفتاربا زائران کشورهای اسلامی اهتمام ورزند.