سردار تقی مهری، در جمع خبرنگاران دربارهٔ نحوه برخورد مأموران پلیس راهور با افرادی که اقدام به کشف حجاب و یا روزه خواری در داخل خودروهای شخصی می‌کنند، افزود: درست است که خودرو از مصادیق حریم شخصی محسوب می‌شود، اما حکم آن حکم خانه نیست، از این رو شهروندان باید نسبت به رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و قوانین شرعی به ویژه در زمان ماه مبارک رمضان اقدام کنند.

وی ادامه داد: در چند روز گذشته شاهد افزایش آمار کشف حجاب رانندگان در داخل خودروهای شخصی بودیم که با هماهنگی دستگاه قضایی این دستور به مأموران پلیس راهور نیز داده شد که نسبت به برخورد با افرادی که اقدام به کشف حجاب می‌کنند انجام شود.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه روزه‌خواری و کشف حجاب جرم قانونی محسوب می‌شود و ردیف جریمه راهنمایی و رانندگی ندارد، ادامه داد: افرادی که اقدام به کشف حجاب و روزه‌خواری می‌کنند، توسط مأموران پلیس راهور بازداشت و در لحظه به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند و حکمی که برای آنها صادر می‌شود همان چیزی است که در نص قانون لحاظ شده است.