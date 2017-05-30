محمد بن سلمان: روابط ما با روسیه در بهترین مراحل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان گفت: تناقضات میان روسیه و عربستان در سیاست هایشان وجود ندارد. ما امیدواریم که سیاست ها را به سوی روند صحیح به نحوی که در خدمت منافع دو کشور باشد سوق دهیم.

بن سلمان روابط میان مسکو و ریاض را در بهترین مراحل آن خواند و از نقاط مشترکی که میان دو کشور وجود دارد، سخن گفت.

جانشین ولیعهد عربستان گفت: سازوکار مشخصی برای رفع همه اختلافات موجود وجود دارد. تناقضی میان ریاض و مسکو در زمینه بازار نفت نیست. روسیه و عربستان با هم دستاوردهای زیادی داشته اند و همچنان موارد بسیاری دیگری در پیش روی آنهاست.