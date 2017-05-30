  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ خرداد ۱۳۹۶، ۱۸:۵۴

محمد بن سلمان: روابط ما با روسیه در بهترین مراحل است

محمد بن سلمان: روابط ما با روسیه در بهترین مراحل است

محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان که در مسکو به سر می برد، روابط ریاض با مسکو را در بهترین مراحل خود، خواند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد بن سلمان جانشین ولیعهد عربستان گفت: تناقضات میان روسیه و عربستان در سیاست هایشان وجود ندارد. ما امیدواریم که سیاست ها را به سوی روند صحیح به نحوی که در خدمت منافع دو کشور باشد سوق دهیم.

بن سلمان روابط میان مسکو و ریاض را در بهترین مراحل آن خواند و از نقاط مشترکی که میان دو کشور وجود دارد، سخن گفت.

جانشین ولیعهد عربستان گفت: سازوکار مشخصی برای رفع همه اختلافات موجود وجود دارد. تناقضی میان ریاض و مسکو در زمینه بازار نفت نیست. روسیه و عربستان با هم دستاوردهای زیادی داشته اند و همچنان موارد بسیاری دیگری در پیش روی آنهاست.

کد مطلب 3992882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها