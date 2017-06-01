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۱۱ خرداد ۱۳۹۶، ۱۰:۳۲

سردار رحیمی خبر داد:

کشف یک تن و ۷۵۴ کیلو موادمخدر/دستگیری ۳ سوداگر مرگ

کشف یک تن و ۷۵۴ کیلو موادمخدر/دستگیری ۳ سوداگر مرگ

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان گفت: در عملیات ضربتی و غافلگیرانه‌ای که یگان‌های عملیاتی‌ به نتیجه رساندند، یک تن و ۷۵۴ کیلو موادمخدر کشف و ۳ قاچاقچی سابقه‌دار نیز دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین رحیمی گفت: مأموران انتظامی شهرستان‌های «سیب و سوران» و «ایرانشهر» در پی عملیات‌های مبارزه با قاچاقچیان مسلح، با پشتیبانی فنی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک باند بزرگ که با استفاده از خودروهای کوهستانی و تیزرو، قصد جابه جایی مواد در منطقه را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از چندین هفته اقدامات شبانه‌روزی و رصد مسیرهای تردد اعضای این باند، بامداد امروز یگان‌های عملیاتی پلیس با شناسایی خودروهای قاچاقچیان در یک درگیری مسلحانه، موفق به دستگیری سه نفر از آنان به همراه ۵ قبضه سلاح کلاش، توقیف ۴ دستگاه خودرو و کشف یک تن و ۶۶۲ کیلوگرم تریاک و ۹۲ کیلو حشیش شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان ضمن بیان تلاش برای دستگیری سایر قاچاقچیان، خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.

کد مطلب 3994103

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