کشف یک تن و ۷۵۴ کیلو موادمخدر/دستگیری ۳ سوداگر مرگ

به گزارش خبرنگار مهر سردار حسین رحیمی گفت: مأموران انتظامی شهرستان‌های «سیب و سوران» و «ایرانشهر» در پی عملیات‌های مبارزه با قاچاقچیان مسلح، با پشتیبانی فنی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، یک باند بزرگ که با استفاده از خودروهای کوهستانی و تیزرو، قصد جابه جایی مواد در منطقه را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: پس از چندین هفته اقدامات شبانه‌روزی و رصد مسیرهای تردد اعضای این باند، بامداد امروز یگان‌های عملیاتی پلیس با شناسایی خودروهای قاچاقچیان در یک درگیری مسلحانه، موفق به دستگیری سه نفر از آنان به همراه ۵ قبضه سلاح کلاش، توقیف ۴ دستگاه خودرو و کشف یک تن و ۶۶۲ کیلوگرم تریاک و ۹۲ کیلو حشیش شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان در پایان ضمن بیان تلاش برای دستگیری سایر قاچاقچیان، خاطرنشان کرد: یکی از مأموریت‌های مهم پلیس، مبارزه با هرگونه حمل، نگهداری، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر است و برخورد نیروی انتظامی در این راستا محکم، قاطع و مستمر خواهد بود.