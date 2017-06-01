صحت انتخابات شوراها در شهرستان اسکو تایید شد

مرتضی محمدزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی اعتراضی برخی از کاندیداها به انتخابات شوراهای در این شهرستان، نسبت به بازشماری در برخی از صندوق‌ها اقدام شد ولی تغییری در نتیجه و ترکیب اعضای منتخب ایجاد نشد.

وی افزود: صحت انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای اسکو، ایلخچی، سهند و همچنین روستاهای این شهرستان مورد تائید هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان اسکو قرار گرفت و آگهی مربوط به این حوزه‌های انتخابیه برای اطلاع عموم اهالی منتشر شد.

وی ادامه داد: مراتب تائید صحت انتخابات طی نامه‌ای به هیئت عالی نظارت برانتخابات استان اعلام شده است.

فرماندار اسکو با تجلیل از حضور پرشور مردم شهرها و روستاهای این شهرستان در انتخابات ۲۹ اردیبهشت گفت: میزان مشارکت مردم شهرستان اسکو در این انتخابات بیش از ۸۵ درصد بوده است.

محمدزاده درپایان خاطرنشان کرد : در اجرای بند ۲ ماده ۷۳ آیین نامه اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر چنانچه کسی به تایید صحت برگزاری انتخابات معترض باشد می‌تواند حداکثر ظرف مدت دو روز پس از انتشار این آگهی شکایت خود را به هیات نظارت استان اعلام نماید.