به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد شامگاه پنج شنبه در نشست با خبرنگاران در سخنانی با بیان اینکه رسانه است که باید دیدگاه تخصصی و علمی داشته و پرسشگر باشد اظهار داشت: رسانه اطلاعات موثر را تولید می کند و در اختیار مدیران و مردم قرار می دهد.

رسانه ها به خاطر مشکلات مالی و عدم حمایت مجبور به خودسانسوری می شوند

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده و اساسی توسعه هر جامعه ای بر عهده رسانه ها است عنوان کرد: رسانه می تواند به کسانی که مسیر توسعه را می خواهند منحرف کنند اخطار بدهد و زنگ خطر را وقتی که مسیر در جهت منافع مردم و نظام نباشد را اعلام کند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رسانه جایگاه و اهمیت اثر بخشی دارد تصریح کرد: معتقدم که رسانه ها باید در کنار مسئولان، نمایندگان بوده تا جامعه ای عاری از مشکلات و مسائل آزار دهنده داشته باشیم و شاهد رونق تولید، اشتغال و ثروت باشیم.

ملکشاهی راد با تاکید بر اینکه امروز رسانه های ما به دلیل اینکه گرفتاری مالی دارند تحت سیطره کسانی می شوند که از آنها حمایت می کنند گفت: به عنوان مثال اگر روزنامه و یا هفته نامه ای در لرستان نقدی بر مدیری داشته باشد و واقعیت و حقیقتی را که برای مدیران تلخ است را مطرح کند آن را از کمک تحریم می کنند و برخی مواقع بعضی از رسانه ها به نقطه فقر می رسند.

وی با بیان اینکه در چنین شرایطی وقتی که رسانه حمایت و پشتیبانی خوبی ندارد خود را در اختیار جریان و گروهی که حامی آن است قرار می دهد که این موضوع اصل آزادی مطبوعات را نشانه می گیرد گفت: در ایت راستا صاحب مطبوعات به دلیل اینکه منافع آن به خطر می افتدد و تامین نمی شود و ادامه روند فعالیت هفته نامه و روزنامه به خطر می افتدد مجبور به خود سانسوری می شود.

برای توسعه لرستان اسناد بلند مدت نداریم

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید شرایطی را فراهم کنیم که صاحبان رسانه و به خصوص مطبوعات مکتوب وابسته به جریان و گروه خاصی نشوند گفت: البته بعضی جریانات و احزاب مطبوعاتی دارند و به خاطر اینکه دیدگاههای خود را بیان کنند از آنها می کنند، اما بقیه مطبوعات باید حفاظت و حمایت شوند و امروز فقدان قانون موجب شده که خود به خود مطبوعات خود سانسوری داشته باشند.

ملکشاهی راد در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه معتقد به توان علمی و کارشناسی مجموعه دست اندرکاران رسانه و مطبوعات هستم گفت: اگر اینگونه نباشد همه به دنبال یک جریان پوپولیستی می رویم، اما اگر رسانه ها می خواهند در میدان عمل به توسعه کمک کنند باید توانمندی ها خود را ارتقا دهند.

وی با بیان اینکه رسانه ها مانند مدیرانی که در عرصه توسعه مدیریت می کنند، باید فعالیت کنند بیان داشت: در خیلی از رسانه های مجازی هجمه های عظیمی بر فرهنگ و باورهای ما صورت می گیرد و این در حالیست که این باورها و فرهنگ در جهت توسعه بوده چرا که توسعه یک فرآیند بومی است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه توسعه تعریفی علمی و چارچوب خاص دارد گفت: در توسعه باید هدف ها، برنامه ها، مدت زمان را مشخص کرد و این در حالیست که ممکن بوده برای توسعه لرستان اسناد کوچکی داشته باشیم اما سند بلندمدتی برای استان نداریم.

انتقاد از عدم توسعه متوازن در لرستان

ملکشاهی راد با بیان اینکه یکی از ابزار اساسی توسعه آمایش سرزمین است و این در حالیست که در کشور ما هنوز آمایش سرزمین صورت نگرفته و اولویت ها مشخص نیست ادامه داد: معمولا مدیران متناسب با نگاه و توان خود مسیری را طی می کنند و نام آن را توسعه می گذارند و این در حالیست که توسعه روندی دارد.

وی با بیان اینکه وقتی که ما به نقطه عطف بیکاری می رسیم باید بدانیم مسیر توسعه را طی نکردیم افزود: وقتی بیشترین سرمایه گذاری ما در حوزه تولید متوقف شده، بدانیم که مسیر توسعه را طی نکرده ایم چرا که مسیر توسعه منجر به تعطیلی کارخانجات نمی شود و منجر به فقر و بیکاری و عدم اشتغال نمی شود و در این راستا معلوم می شود کسی که فرمان را به دست دارد و ادعا دارد که مسیر توسعه را طی کرده اشتباه می رود.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی باید بر اساس چشم انداز ۲۰ ساله حرکت کنیم و این در حالیست که دولت ها بر اساس نگاه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در کشور برنامه می نویسند بیان داشت: در نتیجه در کل کشور مشکل طراحی هدف های توسعه را داریم و توسعه به عنوان برنامه مدونی در کشور تدوین نشده و مجلس و دولت سند واحدی در رابطه با توسعه ندارند.

ملکشاهی راد با بیان اینکه وقتی انتخاب درستی در مدیریت وجود ندارد و مدیریت بر اساس هدف های سازمان تعیین نمی شود نمی توان به توسعه دست پیدا کرد گفت: باید قوانینی که مدیریت را در جهت توسعه و آنچه که هدف نظام که همان پیشرفت، عدالت، فقر زدایی و ... است تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه لرستان ممکن بوده در بخش هایی مانند جاده، بزرگراه، راه آهن در مسیر رشد قرار گرفته باشد اما در حوزه آب چه؟ نه، در مسیر رشد قرار نگرفته است ادامه داد: توسعه باید همه جانبه باشد، ما هنوز نتوانسته ایم یک قطره آب در بخش کشاورزی و از ذخیره سد سازی استفاده کنیم به طوری که در سد ایوشان خرم آباد هنوز شبکه های آبیاری آن اجرایی نشده و ثروتی بوده که معطل باقی مانده است.

بعضی ها برای خود لشگر درست کرده اند

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع نمایندگان، استاندار، مسئولان، ائمه جمعه و ... درک درستی از توسعه پیدا کنیم ادامه داد: باید نهضت و حرکت عظیم ایجاد شود و کسانی که توانایی دارند باید نسخه ای برای لرستان بپیچند.

ملکشاهی راد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید از تخریب ها، تهمت ها و توهین ها دست برداریم گفت: به جای اینکه به عنوان مثال من را به عنوان نماینده مردم تخریب کنید به من کمک کنید، این ها مرض اجتماعی است که وجود دارد و تا زمانی که این مرض اجتماعی در جامعه رخنه کرده است اجازه نمی دهد به نقطه ای که مطلوب بوده برسیم.

وی گفت: کسانی که نقد پذیر نیستند کسانی هستند که بضاعت علمی آنها بسیار پایین است و کسانی هستند که در «کفش آنها ریگ» وجود دارد و درک و فهم متناسب با جامعه ندارند و توانایی پاسخگویی از نظر علمی ندارند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کسانی که توانمندی داشته باشند خودخواه نیستند اما انسان هایی که کوچک هستند معمولا از نقد فرار می کنند افزود: وقتی که تکیه بر آموزه های دینی داشته باشیم و جامعه و مدیریت ما اسلامی باشد باید نقد پذیر باشیم.

ملکشاهی راد با بیان اینکه گاهی نمایندگان مجلس انتقاد می کنند و نسبت به مسئله ای حرف درستی می زنند اما مجموعه هایی که کنار بعضی از افراد رشد پیدا کرده اند حمله ور می شوند افزود: معلوم می شود که بعضی ها برای خود لشکر درست کرده اند و برای اینکه حاشیه امن درست کنند آدم هایی حتی فحاش و کسانی که توهین و تهمت می زنند گرد خود دارند که این روش، روشی نادرست است.

وی با بیان اینکه توصیه من این است که اول نمایندگان مجلس باید بپذیریم حرف های درست مردم را و نقد را بپذیریم و هر گز مدیرانی که نقد پذیر نیستند را پذیرا نباشیم گفت: مدیران باید در مسیر کار خود انتقادات سازنده دیگران را بپذیرند.

پاسخ «ملکشاهی» در رابطه با ادعای مهندسی انتخابات شورا

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی در سخنانی با بیان اینکه متاسفانه در انتخابات ریاست جمهوری و همچنین شوراها رفتارهایی را شاهد بودیم که با تقوا فاصله زیادی داشت گفت: متاسفانه تخریب در دستور کار همه قرار گرفت و من کسی هستم که آسیب تخریب را دیدم و چه تهمت هایی که به من زدند، خدا خود شاهد است که اگر تهمت ها حقیقت داشت و فردی مدعی می شد و در دادگاه تایید می شد ما تمکین می کردیم.

ملکشاهی راد ادامه داد: چگونه است که فردی حرفی می زند و تهمت و افترا می زند اما نمی تواند سندی به دادگاه معرفی کند؟ یکی از کسانی در انتخابات گذشته آنچه تهمت می خواست به من زد و البته پرونده او در دادگاه بوده و تا کنون سندی برای اثبات حرفای خود نتوانسته ارائه بدهد.

وی با بیان اینکه این امر نشان از فرهنگ غلطی بوده که تحویل مردم می دهیم گفت: عده ای بازنده میدان هستند، فاصله آنها نیز خیلی زیاد بود، سردمدار این افراد کسی بود که با من کینه و دشمنی دیرینه دارد، گفتند که من برای انتخابات شورا مهندسی کرده ام.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به چند استدالال در رابطه با رد این موضوع گفت: من دو رکعت نماز می خوانم و هرگز با هیچ تخلفی موافقت ندارم و انجام نخواهم داد.

ملکشاهی راد با طرح این سوال که برگزار کننده انتخابات چه کسی بود؟ ادامه داد: فرماندار، هیئت اجرایی برگزار کننده انتخابات بود، آیا فرماندار و هیئت اجرایی که اکثرا اصلاح طلب بوده اند آمادگی داشته اند که آبروی خود را برای من هزینه کنند؟

وی ادامه داد: اگر کسی قصد داشت که مهندسی در انتخابات کند هیچ کس غیر از فرماندار و هیئت اجرایی دخل تصرفی در این رابطه نداشت که اگر اینگونه بود لیست امید را بالا می آوردند، نگاه من این بود که انتخابات خوب برگزار شد چرا که فرماندار، هیئت اجرایی، معاون سیاسی و استاندار ترکیبی اصلاح طلب بودند و این در حالیست که لیست امید و سر لیست آن در انتخابات موفق نشد، چه کسی مهندسی کرده است؟

از کسانی که این تهمت را زده اند شکایت کرده ام

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با طرح این سال که من مگر چقدر قدرت دارم که استاندار، فرماندار و هیئت اجرایی را تحت فرمان داشته باشم؟ افزود: استدلال دیگر، چه کسی با رستمی نژاد بود؟ کدام تیم و گروه سیاسی از او حمایت کرد، چگونه شد؟ مردم او را انتخاب کردند، اگر مهندسی بود آیا رستمی نژاد رای می آورد؟ پس اگر مهندسی صورت می گرفت باید شراکتی صورت می گرفت، از مجموع ۹ نفر، چهار نفر برای من، چهار نفر برای تو و یک نفر هم وسط.

ملکشاهی راد با بیان اینکه از تعدادی از این افراد که تهمت زدند شکایت کره ایم و در حال حاضر پرونده آنها مفتوح است ادامه داد: اما متاسف برای کسی هستم که قرار بوده امین مردم باشد، خودش کسی است که تهمت می زند و دروغ می گوید و علیه دیگران وصله و پینه می چسباند.

وی با بیان اینکه تعدادی از ترکیب شورا را خوب می دانم و برخی از آنها سن مدیریت خوبی دارند ادامه داد: نگاه به مجلس و شورای شهر نگاه درستی نیست، امروز طایفه گرایی بیشتر در انتخابمان اثر دارد که این امر در حوزه سیاسی و انتخاب ضرر می زند.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون شورا ضعیف است گفت: شورای شهر را باید به سمت تامین نیازهای شهر سوق بدهیم نه فقط برای انتخاب شهردار باشد.