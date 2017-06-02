صحت انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی در شهرستان اراک اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری اراک، حسین بختیاری اظهار داشت: انتخابات شوراهای اسلامی در کلانشهر اراک و شهرهای کارچان، ساروق و داودآباد از توابع این شهرستان از سوی هیات نظارت بر انتخابات تایید شد.

فرماندار اراک بیان کرد: بر اساس قانون انتخابات، پس از شمارش آرا و اعلام نتایج نامزدها ۴۸ ساعت فرصت داشتند که در صورت هرگونه اعتراض احتمالی مستندات و اعتراض خود را اعلام کنند که پس از طی این مرحله، این شکایات در مدت زمان پنج روز در نشست های مشترک هیات های اجرایی و نظارت شهرستان با دقت و حساسیت بررسی شد.

وی افزود: سه گروه تخصصی متشکل از اعضای هیات های اجرایی و نظارت در این ارزیابی ها مشارکت داشتند که در نهایت نتیجه بررسی ها به هیات نظارت ارجاع شد و برابر فرصت قانونی پنج روزه هیات نظارت شهرستان در نامه رسمی صحت این انتخابات را در حوزه های اشاره شده به فرمانداری اعلام کرد.

فرماندار اراک خاطرنشان ساخت: میزان مشارکت مردم شهرستان اراک در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ماه جاری 64.2 درصد بود و واجدان شرایط رای در شهرستان اراک ۴۵۸ هزار و ۸۴۲ نفر بودند که در این دوره از انتخابات ۲۹۴ هزار و ۸۴۸ نفر آرا خود را به صندوق های رای انداختند.