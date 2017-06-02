«بوریس جانسون» از وزارت خارجه انگلیس کنار گذاشته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، رسانه های محلی انگلستان از احتمال جایگزینی «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلستان توسط«دیوید داویس» بعد از انتخابات پارلمانی پیشرو خبر می دهند.

بنا بر این گزارش، «ترزا می» نخست وزیر انگلستان سرگرم بررسی برکناری بوریس جانسون وزیر خارجه خود است و قصد دارد به وی پیشنهاد ریاست حزب را بدهد.

این خبر را یک منبع مطلع در حزب محافظه کار به رونامه تایمز اعلام داشته است.

بوریس جانسون در ماه جولای گذشت پیشنهاد ترزا می برای ریاست حزب را نپذیرفته بود.

ترزا می قصد دارد دیوید داویس وزیر فعلی امور برگزیت را به جای بوریس جانسون منصوب کند.

گفته شده است علت این تصمیم نخست وزیر انگلستان انتقاد اخیر بوریس جانسون از نقش و درگیری عربستان سعودی در درگیری های منطقه ای و همچنین انتقادها از وی بخاطر برگزیت است.

در این گزارش آمده است ترزا می همچنین «بن گومار» از سیاستمداران حزب محافظه کار را برای وزارت برگزیت مد نظر دارد.

گفتنی است در آذرماه سال گذشته بوریس جانسون، وزیر خارجه انگلستان، از عربستان سعودی، به شدت انتقاد کرد، چراکه به گفته او، عربستان در منطقه، جنگ نیابتی راه انداخته است.

«ترزا می» نخست وزیر انگلستان در واکنش به اظهارات جانسون که در رسانه گاردین منتشر شده بود، در جلسه رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت که کشورش در مقابل تهدیدهای ایران، در کنار آنها خواهد بود و حرفهای آقای جانسون، منعکس کننده نظرات دولت انگلستان نیست.