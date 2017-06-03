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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۱

چیدمان « آنتدوم ۲» در گالری طراحان آزاد برپا شد

چیدمان « آنتدوم ۲» در گالری طراحان آزاد برپا شد

نمایشگاه چیدمان ستاره شهبازی که شامل عناصر دیداری و شنیداری است با عنوان «آنتدوم ۲» روز گذشته در گالری طراحان آزاد افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره شهبازی که بیشتر با طراحی ها و چیدمان هایش که اساساً بر پایه یافته هایِ دیداری ای که توسط هنرمند به صورت دیجیتال دستکاری شده اند شناخته می شود، این روزها نمایشگاهی با عنوان «آنتدوم ۲» را در گالری طراحان آزاد برپا کرده است.

در بخشی از بیانیه این نمایشگاه آمده است: «آنتِدوم» از ناتوانی هنرمند در دست و پنجه نرم کردن با خشونتی که بر بدن وارد می شود، نشأت می گیرد. این خشونت، نه تنها با تولید تصاویر، بلکه در چرخش آن ها ضبط و مجسم شده است. آنتدوم برگرفته از واژگانی چون زخم، جای زخم، ارتوپدی، استخوان ها و مواد شیمیایی است. آنتِدوم ترجمان هنرمند از بازنمایی خشونت در خوراک های خبریِ زندگی روزانه ماست. در این اثر، وی بر توانایی نفوذ پرتوها به بدن تمرکز می کند؛ هم نفوذ این پرتوها در پزشکی و هم در استفاده از آن ها در اسکنرهای بازدید بدنی در پست های بازرسی بدنی مرزها و نیز دیگر اشکال بازرسی.

این نمایشگاه چـیدمان که مکان محور است این روزها در گالری طراحان آزاد برپاست و شامل عناصر دیداری و شنیداری اسـت.

کد مطلب 3995426

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