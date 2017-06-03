به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، روسای دانشگاه های تهران و علوم پزشکی تهران به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات (۱۰ خرداد؛ ۳۱ می) در خصوص همکاری مشترک برای اجرای طرح دانشگاه عاری از دخانیات بیانیهای صادر کردند.
در این بیانیه آمده است:
«مصرف مواد دخانی یکی از عوامل مهم تهدیدکننده سلامتی افراد است، به ویژه مصرف سیگار و قلیان که یکی از موضوعات حساس و از معضلات بشری در سالهای اخیر و نیز یکی از پیچیدهترین پدیدههایی است که حیات بشر را به چالش جدی کشیده است.
افزایش مصرف دخانیات در میان جوانان و عوارض ناشی از آن یکی از موضوعات مهم در این مقطع سنی است. جوانان به دلیل شرایط اجتماعی، جمعیتی، محیطی و فردی بیشتر در معرض استعمال سیگار هستند.
سالانه ۵ میلیون نفر در جهان بر اثر استعمال سیگار جان خود را از دست میدهند، به گونهای که سیگار علت ۲۰ درصد مرگهای قابل پیشگیری است. در ایران روزانه ۹۲۰ میلیون تومان و سالانه ۱۷۴۰ میلیارد تومان صرف خرید سیگار میشود در حالی که نظام سلامت کشور برای درمان عوارض ناشی از سیگار سالانه حدود ۵۲۲۰ میلیارد تومان هزینه میپردازد. به همین دلیل پیشگیری از سیگاری شدن جوانان یکی از اولویتهای بهداشت عمومی است.
دانشجویان نیز مانند سایر اقشار جوان از این معضل در امان نیستند. اثرات مصرف دخانیات بر دانشجویان دانشگاهها به عنوان سرمایههای انسانی متخصص کشور، جدی و عمیق است.
در همین رابطه دانشگاههای تهران و علوم پزشکی تهران، با توجه به اشتراک فضای فیزیکی و به منظور ارتقای همکاریهای فیمابین و با هدف ارتقای سلامت دانشگاهیان عزیز و فرهیخته، پس از بررسیهای علمی، تخصصی و کارشناسی به عمل آمده طی اقدامی مشترک و تصویب در کمیتهها، شوراها و هیات رئیسه دو دانشگاه، کلیات طرح «دانشگاه عاری از دخانیات» را به تصویب رسانده و با همکاری دانشجویان، استادان، کارکنان، تشکلها و کانونهای دانشجویی نسبت به تشکیل شورای برنامهریزی دانشگاه عاری از دخانیات اقدام و در حال تدوین و نهایی کردن خط مشی دو دانشگاه در زمینه حذف مصرف دخانیات در تمام فضاهای دانشگاهی است.
امید که با کمک هم بتوانیم مصرف این ماده خطرناک را در محیط دانشگاه متوقف کنیم.»
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