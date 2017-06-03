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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۱۹:۰۶

ماهیگیری با استفاده از موتور برق جان جوان ایلامی را گرفت

ماهیگیری با استفاده از موتور برق جان جوان ایلامی را گرفت

ایلام-ماهیگیری با استفاده از موتور برق جان جوان ایلامی را گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس استان ایلام اعلام کرد: روز گذشته یک جوان ایلامی به علت برق گرفتگی هنگام ماهیگیری به وسیله موتور برق در رودخانه تنگ قیر چرداول جان خود را از دست داده است.

چرداول از شهرستان های حوزه شمالی استان ایلام است.

کد مطلب 3995723

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