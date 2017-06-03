ماهیگیری با استفاده از موتور برق جان جوان ایلامی را گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس استان ایلام اعلام کرد: روز گذشته یک جوان ایلامی به علت برق گرفتگی هنگام ماهیگیری به وسیله موتور برق در رودخانه تنگ قیر چرداول جان خود را از دست داده است.

چرداول از شهرستان های حوزه شمالی استان ایلام است.