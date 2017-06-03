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۱۳ خرداد ۱۳۹۶، ۲۲:۲۷

بر اساس اعلام فرمانداری اهواز؛

صحت انتخابات شورای شهر اهواز تائید شد

صحت انتخابات شورای شهر اهواز تائید شد

اهواز - صحت انتخابات پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهر اهواز توسط هیئت نظارت تایید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان اهواز، سرپرست این فرمانداری اعلام کرد: صحت انتخابات پنجمین دوره ی شورای اسلامی شهر اهواز توسط هیئت نظارت تائید شده است.

نبی اله خون میرزائی افزود: صحت انتخابات شورای شهر اهواز، که به تائید هیئت های اجرایی و بازرسی شهرستان رسیده بود، به تائید هیئت نظارت بر انتخابات شورای شهر اهواز نیز رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات شورای شهر اهواز به علت تقلب و تخلف بی شمار اعتراضات بی شماری را در پی داشته است و حتی کار به حضور برخی نامزدهای انتخاباتی در تهران و اعتراض به این امر شد.

کد مطلب 3995780

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