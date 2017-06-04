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۱۵ خرداد ۱۳۹۶، ۳:۰۳

گزارش تصویری جشن قهرمانی رئال در شهر مادرید

گزارش تصویری جشن قهرمانی رئال در شهر مادرید

اعضای تیم فوتبال رئال مادرید در بازگشت به پایتخت اسپانیا در جشن بزرگ قهرمانی خود شرکت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هواداران تیم فوتبال رئال مادرید یکشنبه شب جشن بزرگ قهرمانی را در میدان سیبلس شهر مادرید برگزار کردند. در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو نیز با حضور ستارگان این تیم جشن قهرمانی بر پا شد.

کد مطلب 3996249

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