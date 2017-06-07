افزایش هزینه صادرات کالا و انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بسته شدن بندر فجیریه دبی -هاب سوخت رسانی منطقه- به روی شناورهای قطر که این شناورها را مجبور می کند تا مسافت بیشتری را برای سوخت گیری طی کنند و یا قیمت بالاتری را پرداخت کنند، افزایش هزینه های صادرات کالا و انرژی این کشور را به همراه خواهد داشت.

ائتلاف عربی فشارهای اقتصادی زیادی علیه قطر را به کار گرفته است، ممنوع کردن ورود شناورها با پرچم های این کشور به آبهای خود نیز از این جمله است.

افزون بر این، تعدادی از تانکرهای گاز مایع طبیعی LNG، شیمیای و نفتی که از قطر می آیند به جای پهلوگیری برنامه ریزی شده در بنادر دبی یا عربستان سعودی مجبور خواهند بود در آبهای اقیانوس آزاد معطل باقی بمانند.

لازم به ذکر است، قطر بزرگترین صادر کننده LNG جهان، محموله هایی از سوخت برای تولید انرژی را به کاربران اصلی در ژاپن، چین و هند ارسال می کند.

شناورهایی که بنادر قطر را ترک می کنند در سفر دریایی خود در بندر فجیریه دبی- بزرگترین بندر بانکرینگ خلیج فارس سوخت گیری می کنند. بنابراین در پی اقدام اخیر، مالکان کشتی و چارترها برای طرح ریزی تردد شناورهای خود با تلاش مضاعفی روبه رو خواهند شد.

با توجه به اینکه در نزدیکی تنگه هرمز که کشتی ها به سمت مشتریان در آسیا، آمریکا و یا اروپا حرکت می کند، بندر فجیریه یکی از مهم ترین بنادر برای بازار جهانی انرژی است، شناورهایی که به طور معمول از بندر مذکور سوخت گیری می کنند و در حال حاضر مجبور به تغییر مسیر به سمت بنادر منطقه ای یا پاکستان، سریلانکا، هند و یا حتی مسیرهای دورتر مانند سنگاپور هستند، معضلاتی مانند تاخیر و یا هزینه های بالاتر را متحمل خواهند شد.

گفته می شود، شناورهای متاثر از این تصمیم احتمالا مجبور خواهند شد به سمت عراق، ایران و عمان برای سوخت گیری روی آورند.

یک منبع تجاری آشنا به وضعیت بازار در این باره گفت: بستن شناورهای قطری به روی بندر فجیریه به معنای جلوگیری از ۲۵ درصد از ۸۰۰ هزار تا ۹۰۰ هزار تن سوخت دریایی که ماهانه در این بندر فروخته می شود، است.