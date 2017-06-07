به گزارش مهر به نقل از رویترز، عصام المرزوق تاکید کرد که با وجود تنش دیپلماتیک اخیر میان کشورهای عربی، قطر همچنان به توافق کاهش تولید نفت پایبند است.



وی گفت: قطر به تصمیم کاهش تولید نفت پایبند است و نرخ پایبندی آن، میان ۹۳ تا ۱۰۲ درصد نوسان دارد.



چند کشور عربی، از جمله عربستان، امارات، بحرین و مصر، با متهم کردن قطر به حمایت از افراط گرایی، روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با این کشور قطع کردند.