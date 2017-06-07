به گزارش مهر به نقل از رویترز، عصام المرزوق تاکید کرد که با وجود تنش دیپلماتیک اخیر میان کشورهای عربی، قطر همچنان به توافق کاهش تولید نفت پایبند است.
وی گفت: قطر به تصمیم کاهش تولید نفت پایبند است و نرخ پایبندی آن، میان ۹۳ تا ۱۰۲ درصد نوسان دارد.
چند کشور عربی، از جمله عربستان، امارات، بحرین و مصر، با متهم کردن قطر به حمایت از افراط گرایی، روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با این کشور قطع کردند.
وزیر نفت کویت اعلام کرد که قطر به توافق جهانی برای کاهش تولید نفت پایبند میماند.
به گزارش مهر به نقل از رویترز، عصام المرزوق تاکید کرد که با وجود تنش دیپلماتیک اخیر میان کشورهای عربی، قطر همچنان به توافق کاهش تولید نفت پایبند است.
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