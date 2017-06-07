ماجرای نصب پنجره فولاد در حرم امام رضا(ع) از زبان یک خادم

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «شهر عزیز» که این شب ها با اجرای سید کاظم احمدزاده از شبکه پنج سیما روی آنتن می رود، در برنامه شب گذشته خود میزبان یکی از خادمان پیشکسوت آستان قدس رضوی بود.

حاج رجبعلی کامل که به عنوان یکی از قدیمی ترین خدام و دربانان حرم امام رضا(ع) شناخته می شوند درباره نحوه ورود خود به آستان قدس رضوی گفت: وقتی صمیمیت و یگانگی خادمان آستان مقدس امام رضا را می دیدم، از صمیم دل آرزو می کردم که خدایا می شود روزی من هم خادم امام رضا شوم؟ و خدا را شکر می کنم که نام من هم جزو خدام حضرت نوشته شد.

حاج رجبعلی کامل که سال ها کشیک پنجره فولاد حرم امام رضا بوده است، ادامه داد: سال ها قبل هنگامی که شیخ بهایی مشغول طرح ریزی ساختمان امام رضا(ع) بودند قرار بر این بوده که یک درب حرم هم از جایی باز شود که هم اکنون پنجره فولاد در آن مکان قرار دارد. ظاهرا این طرح مورد قبول قرار می گیرد و شیخ بهایی هم نصب درب در این مکان را تایید می کنند. ولی شب، معمار این طرح در عالم خواب امام رضا (ع) را می بینید که حضرت به او توصیه می کنند که درب را نصب نکن. فردای آن شب وقتی معمار حرم این موضوع را نقل می کند، بنا بر این می گذارند که این موضوع یک رویا بوده و محلی از اعراب ندارد. ولی شب بعدی هم این اتفاق رقم می خورد و دوباره حضرت رضا علیه السلام همین موضوع را در عالم رویا به معمار حرم گوشزد می کنند. این اتفاق در شب سوم هم اتفاق می افتد و امام رضا علیه السلام در شب سوم به معمار می فرمایند که اگر این درب را در این مکان نصب کنید ما شما را عزل می کنیم. داستان به اینجا که می رسد معمار حرم مصمم می شود که این درب را در مکان مذکور نصب نکند و می گوید که حتی اگر من را عزل کنید هم این درب را نصب نمی کنم.

وی در پایان گفت: بعد از گذشت چند روز وقتی شیخ بهایی از سفر بر می گردد، ایشان دلیل عدم نصب درب را از معمار می پرسد و وقتی معمار داستان خواب خود را نقل می کند، شیخ بهایی به خاک می افتد و با تضرع به حضرت استغاثه می کند که حضرت او را به خاطر این تصمیم نادرست ببخشد. وقتی این موضوع به گوش نمایندگان تولیت وقت آستان می رسد، دلیل عدم نصب درب در مکان مذکور را از شیخ بهایی می پرسند که می گوید «من در این مکان طلسمی نصب کرده بودم که گناهکاران نتوانند از این درب وارد حرم شوند. ولی حضرت رضا علیه السلام با این فرمایش شان اجازه چنین کاری را از من سلب کردند» و از اینجا بود که قرار می شود در این مکان به جای درب فولاد، پنجره فولاد نصب شود.

برنامه «شهر عزیز» با اجرای سید کاظم احمدزاده هر شب حدود ساعت ۱۹:۳۰ از حرم امام رضا(ع) و با محوریت سفره های ساده افطار روی آنتن شبکه پنجم سیما می رود.