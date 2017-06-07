اقامت گردشگران در مراکز اقامتی کاشان ۶ درصد افزایش یافت

علیرضا عبدالله زاده با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در این مدت ۵۲۴ هزار و ۵۲۲ نفر از جاذبه های تاریخی کاشان بازدید کردند که سهم گردشگر داخلی ۴۸۵ هزار و ۵۸۳ نفر و سهم توریست خارجی ۳۸ هزار ۹۳۹ نفر بوده است که این رقم نسبت به دوره مشابه قبل از آن، حدود ۱۸ درصد رشد داشته است.

وی مجموعه باغ فین کاشان شامل باغ، موزه ملی و حمام قاجاری، خانه های تاریخی عباسیان، بروجردی ها، طباطبایی ها، محوطه باستانی سیلک، را از بناهای مورد بازدید گردشگران طی این مدت دانست.

مسئول کمیته آمار ستاد خدمات سفر کاشان با بیان اینکه مجموعه باغ فین بیشترین بازدید کننده را داشته است، تصریح کرد: این مجموعه با ۳۵۹ هزار و ۹۳۲ گردشگر، خانه طباطبایی با ۴۹ هزار و ۵۷۹ نفر و خانه بروجردی ها با جذب ۴۸ هزار و ۴۷ هزار و ۱۲۳ نفر در زمره بیشترین مکان های پر بازدید کاشان بوده است.

وی ادامه داد: موزه ملی کاشان با ۲۴ هزار و ۲۲۹ گردشگر،خانه تاریخی عباسیان با ۱۶ هزار و ۳۷۵ گردشگر،حمام سلطان امیر احمد با ۱۳ هزار و ۵۷۰ گردشگر و محوطه باستانی سیلک با ۱۲ هزار و ۷۹۰ گردشکر در رتبه های بعدی بازدید قرار دارد.

عبدالله زاده با اشاره به اینکه ۲۹ هزار و ۶۵ مسافر در مراکز اقامتی کاشان اسکان داده شدند، افزود: از این تعداد ۱۷ هزار و ۴۳۶ مسافرداخلی ۱۱ هزار و ۶۲۹ مسافرخارجی در مراکز اقامتی کاشان داشتند که این رقم نسبت به دوره مشابه قبل از آن، حدود شش درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: از این تعداد، ۱۴ هزار و ۷۲۵ نفر در هتل، ۷ هزار و ۴۶۲ نفر در هتل سنتی، ۲۲۱۹ نفر در مهمان پذیر، دو هزار و ۸۶۳ نفر در اقامتگاه بومی گرد، ۱۲۰۹ نفر در هتل آپارتمان، ۴۶۱ نفر در پانسیون و ۱۲۶ نفر در اقامتگاه های سنتی اسکان داده شدند.

مسئول کمیته آمار و استخراج اطلاعات آمار ستاد خدمات سفر شهرستان کاشان تصریح کرد: ۲۷ واحد گردشگری در شهرستان کاشان فعال است.

