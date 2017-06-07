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۱۷ خرداد ۱۳۹۶، ۱۶:۲۲

علیرضا منصوریان:

ازبکستان حریف قدری است/ نباید این بازی را آسان تلقی کرد

ازبکستان حریف قدری است/ نباید این بازی را آسان تلقی کرد

سرمربی تیم استقلال گفت: روحیه پرتلاش و انگیزه بالای کارلوس کی‌روش در همه این سال‌ها به تیم ملی و بازیکنان تیم هم تزریق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، علیرضا منصوریان درباره دیدار تیم ملی مقابل ازبکستان عنوان کرد: من به فوتبال ایران بابت جایگاه تیم ملی در مقدماتی جام جهانی تبریک می‌گویم. به دوست و برادر عزیزم، کارلوس کی روش هم تبریک می‌گویم که خستگی ناپذیر برای موفقیت فوتبال ایران تلاش کرده است. روحیه پرتلاش و انگیزه بالای او در همه این سال‌ها به تیم ملی و بازیکنان تیم هم تزریق شده است.

وی افزود: نباید فراموش کنیم که دیدار با ازبکستان مسابقه بسیار سختی است و به هیچ عنوان نباید این بازی را آسان تلقی کرد. این نکته‌ای است که در صحبت‌های سرمربی تیم ملی هم دیده شده  و کی روش هم گفته که باید تیم با همه توان در این بازی حاضر شود.

منصوریان خاطرنشان کرد: ازبکستان حریف قدرتمندی است و برای اینکه شانس صعودش را حفظ کند برای کسب سه امتیاز به تهران می‌آید. امیدوارم با تدابیر کادر فنی و تلاش بازیکنان نتیجه موردنظر را در حضور پرشمار تماشاگران‌مان کسب کنیم.

کد مطلب 3998444

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